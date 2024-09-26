Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в разговоре с 24 Каналом, что вошло в пакет военной поддержки для Украины. Также Белый дом объявил о предоставлении военной поддержки нашей стране на сумму 375 миллионов долларов.

Важно США предоставят Patriot и ракеты большой дальности: Зеленский раскрыл детали пакета помощи

Это усилит нас

В новом пакете военной помощи от США наша страна впервые получит новые образцы вооружения – авиабомбы Joint Standoff Weapon дальностью до 130 километров, которые нам были обещаны ранее. Украина сможет их адаптировать для истребителей F-16.

Они себя неплохо зарекомендовали. Это очень хорошая технология. Посмотрим, какого уровня модернизации они будут,

– заметил он.

Особенность этих авиабомб в том, что они смогут доставать на расстояние до 130 километров при условии, если самолет поднимется на максимальную предельную высоту и достигнет высокой скорости. Если их запускать с небольшой высоты, то дальность будет значительно меньшей – от 20 до 30 километров.

Это усилит нас. Фактически у нас появятся дополнительные КАБы для авиабомб максимальной дальностью 130 километров. Это довольно неплохо, и позволит нам наносить удары по объектам врага,

– подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, в рамках помощи 18 украинских пилотов пройдут обучение в Соединенных Штатах.

Это важный момент, потому что нам нужны пилоты и нам нужны самолеты. Соответственно можем рассчитывать дополнительно на 9 самолетов (для 18 пилотов),

– пояснил он.

Также США выделили Украине в пакете помощи на сумму 375 миллионов долларов, в частности, ракеты к системам HIMARS, бронемашины М117, транспортные средства с усиленной противоминной защитой MRAP.

К теме. Белый дом 26 сентября также объявил о пакете поддержки нашей стране в размере 375 миллионов долларов. Как отметили в Вашингтоне, это стоимость "оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки для оказания помощи Украине". Киев получит военную помощь из этого пакета немедленно.

Важная составляющая нового пакета помощи, по мнению Мусиенко, – системы ПВО, которые являются одной из самых актуальных потребностей Украины. Речь идет о батарее Patriot и ракетах к этой системе и к другим.

Украине нужны эти средства

"Отдельно бы я выделил то, что США предоставляет более 2,4 миллиарда долларов (сумма в 7,9 миллиарда будет разделена – из нее более 5,5 миллиарда направятся на нужды Украины сейчас), которые позволят покупать оружие в третьих странах, а также они усилят оборонно-промышленные способности Украины. Эти средства выделят на поддержку отдельных видов производства оружия", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украина уже имеет ракетную программу, производит дроны и хочет усиливать производство. Наша страна, по словам Александра Мусиенко, продвинулась в этом процессе, но чтобы Россия не смогла нас обогнать в количестве беспилотников и чтобы мы имели ракеты, Украине нужны эти средства.

Обратите внимание! Из 7,9 миллиарда долларов помощи от США 5,5 миллиарда должны быть выделены до конца финансового года. Остальную сумму – 2,4 миллиарда – Украина получит в рамках "Инициативы по содействию безопасности Украины". Благодаря ей, оружие для нашей страны будет покупаться у компаний, а не браться из арсеналов США.