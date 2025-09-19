Російські окупанти планують ще 2 наступальні місії. Основними напрямками для ворога стануть Покровськ та Слов'янськ.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Крім того, росіяни намагаються вийти на Запоріжжя.

Які плани у ворога?

Роман Світан зазначив, що зараз ще триває літня військова кампанія ворога, яка буде йти до морозів. Згодом розпочнеться зимова. Після морозів може бути друга кампанія. На цей момент не видно накопичення російських ресурсів саме до зимової воєнної кампанії. Протягом жовтня та листопада окупанти ще будуть наступати.

Зараз російські резерви локалізовані у районі Слов'янська та Покровська. Щодо Покровського напрямку ворог намагатиметься вийти на Добропілля у той прорив, який вони організували приблизно місяць тому.

У Слов'янську трохи складніше. Вони зараз намагаються заходити на Куп'янськ. Вже зайшли мало не до вулиці Садової у Куп'янську. Підходять до Лимана через Ямпіль. Практично витиснули нас з Серебрянського лісництва. Це означає загрозу Сіверську. Це вже загроза Слов’янську, але вже з південного сходу,

– пояснив військовий експерт.

Загарбники витиснули ЗСУ з Часового Яра, намагаються вийти на Дружківку, на Краматорськ. Фактично вони намагаються взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію в напівоточення. Однак її дуже складно взяти.

Росіяни планують 2 операції, які принаймні на цей момент помітні там, де зосереджені їхні основні резерви: Покровськ та Слов'янськ. Але не потрібно забувати ще про Запорізький напрямок. Річ у тім, що росіяни намагаються вийти на Запоріжжя. Принаймні підійти до нього вздовж лінії колишнього Каховського водосховища,

– підкреслив полковник ЗСУ у запасі.

Тобто з Василівки російські окупанти пішли на Кам'янське. Зараз вони намагаються вийти у бік Запоріжжя на висоти північніше Кам'янського. Це дуже небезпечна ситуація. Якщо ворог вийде на висоти, то дістане до Запоріжжя армійською артилерією.

Хоча Україна направляє туди додаткові сили, дрони, знищуються російські ресурси. ЗСУ мають протидію ворогу. За умов прийняття правильних рішень в українських захисників є можливість перемолоти всю російську другу хвилю. Адже у росіян складна ситуація та величезні втрати.

Наступ росіян на фронті: головне