Кремль знайшов спасіння – юань: чи вирішить це економічні проблеми

Долари – як журавель в небі, а юань – синиця в руках. Бо рублі – це вже туалетний папір.

Росія вирішила ігнорувати долар

Президент Росії Владімір Путін заявив, що готовий переходити на китайський юань у зовнішньоторговельних розрахунках із певними країнами.

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Мовиться про країни Азії, Латинської Америки та Африки. Це як раз ті країни, куди у нас послів шукають та не можуть знайти. У такий спосіб Росія намагається зробити юань основною резервною валютою, ігноруючи долар.

Реверанси в бік китайського юаня росіяни почали робити ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Вони нарощували частку юаня у своїх валютних запасах, бо очікували на світові санкції.

У 2022 році частка юаня в розрахунках за експорт "на болотах" зросла з 0,5 до 16%, а частка рубля – з 12% до 34%. Тут все зрозуміло – заміщують долар юанем на тлі масштабних санкцій.

Однак, згідно з даними SWIFT, частка юаня в валютній структурі міжнародних платежів все ще незначна:

2,7% у грудні 2021 року;

3,2% у січні 2022 року;

2,2% у березні 2022 року.

Пропащий план росіян

Тепер для порівняння: на долар в міжнародних розрахунках припадало 41,1%, на євро – 35,4%, японська єна – близько 3%.

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Тобто роль юаня в міжнародній торгівлі не істотна. Про це ж свідчать і дані щодо валютних резервів центробанків світу – в доларах і євро зберігалось майже 80%.

Окрім того, юань не є незалежною вільно торговою валютою, як долар чи євро. Його курс залежить від Народного банку КНР. Адже влада Китаю на чолі з президентом Сі Цзіньпінем чітко контролює усі сфери життя країни.

Тому "бункерний" зарано хвалиться своєю співпрацею з Сі. Очевидно, для росіян бути сировинним придатком Китаю – це вже перемога за нинішніх обставин.