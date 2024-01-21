Можна казати багато чого: як насправді європейські політики реагують на загрози від Росії

У країнах Європи цілком усвідомлюють загрозу нападу Росії й готуються дати відсіч. Водночас політики можуть говорити заспокійливі речі для населення.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи заяву прем'єр-міністра Фінляндії. Як відомо, Петтері Орпо заявив, що в країні можуть "спокійно спати".

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"Я думаю, що це відлуння старої фінської політики, коли країна не була в НАТО й зберігала певний баланс між СРСР і Альянсом, потім Росією та Альянсом", – зазначив Ус.

Дії фінського керівництва не свідчать про "спокійний сон"

Попри свої суперечливі заяви, Фінляндія вдається до конкретних кроків для оборони своєї території. Передусім ідеться про зміну підходу до зовнішньої політики й вступ до НАТО.

Загрози немає, але Фінляндія швидко в НАТО прибігла. Можна казати багато чого, але найголовніше – те, що ви робите,

– констатував Ус.

Крім того, країна запрошує війська НАТО, щоб убезпечити 1200 кілометрів кордону з Росією. І потроху закриває пункти пропуску з агресором.

Росія погрожує НАТО: останні новини

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив населення Заходу про можливість "тотальної війни" з Росією. Він закликав людей готуватись до істотних змін у повсякденному житті.

Раніше в Bild написали, що в лютому 2024 року може початись відкрите протистояння між Росією та НАТО. Альянс готується на цей випадок перекинути на східний фланг 300 тисяч своїх військових.

Цього тижня стартують оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня. Аналітики ISW повідомили, що Росія намагається подати їх як "провокацію".