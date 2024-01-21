Можно говорить многое: как на самом деле европейские политики реагируют на угрозы от России

В странах Европы полностью осознают угрозу нападения России и готовятся дать отпор. В то же время, политики могут говорить успокаивающие вещи для населения.

Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя заявление премьер-министра Финляндии. Как известно, Петтери Орппо заявил, что в стране могут "спокойно спать".

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"Я думаю, что это эхо старой финской политики, когда страна не была в НАТО и сохраняла определенный баланс между СССР и Альянсом, затем Россией и Альянсом", – отметил Ус.

Действия финского руководства не свидетельствуют о "спокойном сне"

Несмотря на свои противоречивые заявления, Финляндия предпринимает конкретные шаги для обороны своей территории. Прежде всего, речь идет об изменении подхода к внешней политике и вступлении в НАТО.

Угрозы нет, но Финляндия в НАТО быстро прибежала. Можно говорить многое, но самое главное – то, что вы делаете,

– констатировал Ус.

Кроме того, страна приглашает войска НАТО обезопасить 1200 километров границы с Россией. И постепенно закрывает пункты пропуска с агрессором.

Россия угрожает НАТО: последние новости

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