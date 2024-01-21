Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи заяву прем'єр-міністра Фінляндії. Як відомо, Петтері Орпо заявив, що в країні можуть "спокійно спати".

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"Я думаю, що це відлуння старої фінської політики, коли країна не була в НАТО й зберігала певний баланс між СРСР і Альянсом, потім Росією та Альянсом", – зазначив Ус.

Дії фінського керівництва не свідчать про "спокійний сон"

Попри свої суперечливі заяви, Фінляндія вдається до конкретних кроків для оборони своєї території. Передусім ідеться про зміну підходу до зовнішньої політики й вступ до НАТО.

Загрози немає, але Фінляндія швидко в НАТО прибігла. Можна казати багато чого, але найголовніше – те, що ви робите,

– констатував Ус.

Крім того, країна запрошує війська НАТО, щоб убезпечити 1200 кілометрів кордону з Росією. І потроху закриває пункти пропуску з агресором.

Росія неодноразово погрожувала Фінляндії через її вступ до НАТО. Зокрема, Владімір Путін заявив, що біля фінського кордону побудують Лєнінградський воєнний округ і консолідують там певні підрозділи.

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