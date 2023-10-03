Постійна тактика Росії: від чого окупанти ніколи не відмовляються на фронті

Українські військові не перший місяць говорять про безрозсудні атаки агресора, які той здійснює після втрати своїх позицій. Імовірно, російська військова доктрина вимагає від командування загарбників так чинити.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, зараз головним завданням агресора є втримання окупованих територій, а не загарбання нових.

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Що роблять росіяни на фронті

Росія продовжує годувати своїх громадян пропагандою про те, що у російської армії "все йде за планом". Однак якщо переглянути, про що пишуть російські військові пабліки, можна зробити висновок, що їхня лінія оборони тріщить досить гучно.

Втім, навіть у разі поразок, російська армія постійно контратакує. Наприклад, під час боїв за Кліщіївку та Андріївку контратаки окупантів тривали близько тижня.

"В цьому і полягає тактика російського командування, яке в будь-якій незрозумілій ситуації контратакує. Вони втрачають позицію, контратакують, і лише згодом, розуміючи, що не можуть повернути позицію під свій контроль, переходять до оборони на нових позиціях", – пояснив Коваленко.

Олександр Коваленко про тактику російських військ: дивіться відео

Чи мають окупанти потенціал переломити ситуацію

В таких контратаках Росія втрачає велику кількість своїх військових, але це не переконує її відмовитись від своєї тактики. І зараз подібна ситуація відбувається поблизу Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку.

Єдина ділянка фронту, на якій Росія намагається імітувати наступальні дії – це Лимано-Куп'янський напрямок. Саме для того Росія перекинула туди 25 загальновійськову армію (яку оглядачі вважають недоукомплектованою – 24 Канал),

– зазначив військовий оглядач.

Загалом же агресор втратив можливість вести масштабні наступальні дії ще рік тому, після окупації Северодонецько-Лисичанської агломерації. А з недавніх пір Росія перебуває в такій ситуації, що змушена думати не про наступ, а про оборону.

Де пролягає лінія фронту станом на зараз