Постоянная тактика России: от чего оккупанты никогда не отказываются на фронте

3 октября 2023, 20:33
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Украинские военные не первый месяц говорят о безрассудных атаках агрессора, которые тот совершает после потери своих позиций. Вероятно, российская военная доктрина требует от командования захватчиков так поступать.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, сейчас главной задачей агрессора является удержание оккупированных территорий, а не захват новых.

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Что делают россияне на фронте

Россия продолжает кормить своих граждан пропагандой о том, что у российской армии "все идет по плану". Однако если пересмотреть, о чем пишут российские военные паблики, можно заключить, что их линия обороны трещит довольно громко.

Впрочем, даже в случае поражения российская армия постоянно контратакует. Например, во время боев за Клещеевку и Андреевку контратаки оккупантов продолжались около недели.

"В этом и заключается тактика российского командования, которое в любой непонятной ситуации контратакует. Они теряют позицию, контратакуют, и лишь впоследствии, понимая, что не могут вернуть позицию под свой контроль, переходят к обороне на новых позициях", – пояснил Коваленко.

Александр Коваленко о тактике российских войск: смотрите видео

Должны ли оккупанты потенциал переломить ситуацию

В таких контратаках Россия теряет множество своих военных, но это не убеждает ее отказаться от своей тактики. И сейчас подобная ситуация происходит у Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Единственный участок фронта, на котором Россия пытается имитировать наступательные действия – это Лимано-Купянское направление. Именно для того Россия перебросила туда 25 общевойсковую армию (которую обозреватели считают недоукомплектованной – 24 Канал),
– отметил военный обозреватель.

В целом же агрессор упустил возможность вести масштабные наступательные действия еще год назад, после оккупации Северодонецко-Лисичанской агломерации. А с недавних пор Россия находится в такой ситуации, что вынуждена думать не о наступлении, а об обороне.

Где пролегает линия фронта по состоянию на сейчас

  • Активные боевые действия на Мелитопольском направлении происходят в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. Именно вблизи этих сел пролегает важная линия обороны захватчиков, которую Нацгвардия и ВСУ частично смогли пройти. Если Украине удастся вернуть контроль над этими тремя селами, это существенно расширит плацдарм, с которого можно развивать наступление на Токмак и Мелитополь.
  • На Бахмутском направлении продолжаются бои за железную дорогу, соединяющий город с Горловкой. В прошлом месяце Силы обороны окончательно уволили Клещеевку и Андреевку, закрепив успехи Украины на южном фланге. На этом участке у врага есть проблемы с материальным обеспечением своих подразделений.
  • В то же время на Купянском направлении Украина ведет оборонительные бои, отражая попытки захватчиков выйти к реке Оскол. Горячие бои продолжаются вблизи села Новоегоровка, расположенного в 15 км от Сватового, а также на подступах к Купянску и в Серебрянском лесу. Недавно именно этот участок фронта посетил Владимир Зеленский.

Автор: Антон Григоров