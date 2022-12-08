Росія обміняла спортсменку на "торговця смертю" Віктора Бута: що про нього відомо

8 грудня відбувся обмін засудженими між США та Росією. Посередниками у переговорах про обмін виступили Саудівська Аравія та ОАЕ. І якщо в Америку додому повернулася спортсменка Грайнер, яка випадково привезла до Росії гашишну олію для вейпу, яку вживала лише за рекомендацією лікарів, то до країни-терористки повернувся "збройовий барон".

Ба більше, на його поверненні Росія наполягала довго, називаючи його засудження "незаконним". В США ж він відбував 25-річний термін за змову з метою вбивства громадян США та продаж зброї Революційним збройним силам Колумбії (FARC). Це марксистсько-ленінське партизанське угруповання, яке влаштувало повстання в Колумбії.

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До яких ще гріхів причетний Віктор Бут

Їхній список доволі великий. Так, Віктора Бута, колишнього радянського військового, звинувачують у постачанні зброї не лише бойовикам FARC, а й низці інших країн, яка підживлювала конфлікти у:

Сьєрра-Леоне,

Ліберії,

Афганістані,

Анголі,

Руанді,

Судані тощо.

Ба більше, за даними Los Angeles Times він мав стосунки з Талібаном та Аль-Каїдою у 1990-х роках. Також він мав зв’язки з ліберійським Чарльзом Тейлором і лівійським Муаммаром Каддафі. Окрім того, за даними CNN, його звинувачували у торгівлі людьми в Ліберії.

"Міжнародні органи влади стверджують, що 35-річний росіянин також керує найбільшою у світі приватною транспортною мережею зброї, перевозячи військові вантажі розміром від патронів до автомата Калашникова та розміром із бойовий вертоліт. Підприємства Бута звинувачують у розгортанні громадянських війн по всій Африці, незважаючи на міжнародне ембарго", – написали у західному ЗМІ.

За такі вчинки Віктор Бут отримав призвісько "торгівця смертю" та став прототипом головного героя фільму "Збройовий барон".

Віктор Бут протягом багатьох років був ворогом номер один у міжнародному обігу зброї, озброюючи одні з найжорстокіших конфліктів в усьому світі,

— сказала прокурорка США під час винесення Буту вироку у Нью-Йорку у 2012 році.

Арешт та суд

За свої діяння росіянин тривалий час уникав арешту, хоча на його затримання були видані численні міжнародні ордери. Однак його таки арештували у березні 2008 року у Таїланді в ході спецоперації, а також заморозили активи.

Виманити чоловіка у цю країну вдалося завдяки агентам американських спецслужб, які видали себе за бойовиків FARC. Після арешту його звинуватили у злочинній змові з метою постачання зброї бойовикам FARC з розумінням, що згодом вона буде використана для вбивства громадян і посадових осіб США.

Через 2 роки, у листопаді 2010 року, Бута екстрадували до Сполучених Штатів. Зазначимо, що тоді голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ця екстрадиція була результатом політичного тиску США, а також – зразком несправедливості.

Уже у 2011 році над росіянином розпочався судовий процес у Нью-Йорку, під час якого він не визнав провини. Однак попри це суд присяжних визнав його винним у:

змові з метою вбивства американців,

змові з метою продажу зенітних ракет,

підтримці терористичної організації.

За такі провини йому "світило" довічне ув'язнення, однак суддя призначила йому мінімальне покарання, а саме 25 років позбавлення волі без права на дострокове визволення до січня 2030 року. На момент обміну Бут відбував термін у в’язниці суворого режиму в Іллінойсі.

Як на обмін відреагували у США та Росії

США хотіли обміняти не лише Бріттні Грайнер, а й Пола Вілана, якого у Росії заарештували за звинуваченням у шпигунстві в 2018 році та засудили до 16 років ув'язнення. Однак за словами представника адміністрації президента США, "останніми тижнями стало зрозуміло, що вибір стоїть перед тим, щоб просто зараз повернути Бріттні Грайнер або не повертати просто зараз нікого". Офіційні особи США зазначили, що росіяни відмовилися звільнити морського піхотинця, попри зусилля Штатів під час переговорів.

Це не був вибір, якого американця повернути додому. На жаль, з абсолютно нелегітимних причин Росія розглядає справу Пола інакше, ніж Бріттні. І хоча нам ще не вдалося добитися звільнення Пола, ми не здаємось. Ми ніколи не здамося,

– сказав Байден.

На обмін відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що Америка не припинить зусиль, "доки Пол Вілан також не повернеться до своєї родини".

У коментарях американці висловлювали вдячність та сподівання, що й військового США невдовзі вдасться повернути додому.

Однак не всі вважають це справедливим обміном. Вказують й на те, що таким звільненням уряд США поставив під загрозу життя американців.

Сам же Пол Вілан сказав, що він радий, що Грінер звільнили, однак також висловив своє розчарування виданню CNN.

У Росії ж радіють поверненню додому злочинця, а також навмисне, як зазвичай, перекручують факти. Так, Маргарита Сімоньян написала, що американський виборець обирає між "наркозалежною чорношкірою лесбіянкою" та морським піхотинцем перше, а тому Росія й переможе. Однак вона дуже зручно "забула", що перемовини велися й про Пола Вілана, однак країна-терористка його вирішила не обмінювати. А також те, що спортсменка вживала медичну марихуану лише за рекомендацією лікарів через сильні болі від спортивних травм.



Коментар Маргарити Сімоньян / Скриншот

Чи варто говорити, якої думки дотримуються й росіяни у коментарях до її допису? Ба більше, один з росіян взагалі назвав Бута героєм та запропонував відправити його працювати у Держдуму. Яка країна, такі й її керівники.

У коментарях інших росЗМІ ми знайшли й такі вираження радощів росіян поверненню злочинця додому: