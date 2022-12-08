Россия обменяла спортсменку на "торговца смертью" Виктора Бута: что о нем известно

8 декабря прошел обмен осужденными между США и Россией. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ. И если в Америку домой вернулась спортсменка Грайнер, случайно привезшая в Россию гашишное масло для вейпа, которое употребляло только по рекомендации врачей, то в страну-террористку вернулся "оружейный барон".

Более того, на его возвращении Россия настаивала долго, называя его осуждение "незаконным". В США он отбывал 25-летний срок за сговор с целью убийства граждан США и продажу оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Это марксистско-ленинская партизанская группировка, устроившая восстание в Колумбии.

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К каким еще грехам причастен Виктор Бут

Их список достаточно велик. Так, Виктор Бут, бывший советский военный, обвиняется в поставке оружия не только боевикам FARC, но и ряду других стран, которые подпитывали конфликты в:

Сьерра-Леоне,

Либерии,

Афганистане,

Анголе,

Руанде,

Судане и т.д.

Более того, по данным Los Angeles Times он общался с Талибаном и Аль-Каидой в 1990-х годах. Также он имел связи с либерийским Чарльзом Тейлором и ливийским Муаммаром Каддафи. Кроме того, по данным CNN, его обвиняли в торговле людьми в Либерии.

"Международные органы власти утверждают, что 35-летний россиянин также руководит крупнейшей в мире частной транспортной сетью оружия, перевозя военные грузы размером от патронов до автомата Калашникова и размером с боевой вертолет. Предприятия Бута обвиняют в развертывании гражданских войн по всей Африке, несмотря на международное эмбарго", – написали в западном СМИ.

За такие поступки Виктор Бут получил прозвище "торговца смертью" и стал прототипом главного героя фильма "Оружейный барон".

Виктор Бут на протяжении многих лет был врагом номер один в международном обращении оружия, вооружая одни из самых жестоких конфликтов по всему миру,

— сказала прокурор США во время вынесения Буту приговора в Нью-Йорке в 2012 году.

Арест и суд

За свои деяния россиянин долго избегал ареста, хотя на его задержание были выданы многочисленные международные ордера. Однако его арестовали в марте 2008 года в Таиланде в ходе спецоперации, а также заморозили активы.

Выманить мужчину в эту страну удалось благодаря агентам американских спецслужб, выдавших себя за боевиков FARC. После ареста он был обвинен в преступном сговоре с целью поставки оружия боевикам FARC с пониманием, что впоследствии оно будет использовано для убийства граждан и должностных лиц США.

Через 2 года, в ноябре 2010 года, Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. Отметим, что тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эта экстрадиция была результатом политического давления США, а также образцом несправедливости.

Уже в 2011 году над россиянином начался судебный процесс в Нью-Йорке, во время которого он не признал вину. Однако при этом суд присяжных признал его виновным в:

заговоре с целью убийства американцев,

заговоре с целью продажи зенитных ракет,

поддержке террористической организации.

За такую вину ему "светило" пожизненное заключение, однако судья назначила ему минимальное наказание, а именно 25 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение до января 2030 года. В момент обмена Бут отбывал срок в тюрьме строгого режима в Иллинойсе.

Как на обмен отреагировали в США и России

США хотели обменять не только Бриттни Грайнер, но и Пола Вилана, которого в России арестовали по обвинению в шпионаже в 2018 году и приговорили к 16 годам заключения. Однако по словам представителя администрации президента США, "в последние недели стало понятно, что выбор стоит перед тем, чтобы прямо сейчас вернуть Бриттни Грайнер или не возвращать прямо сейчас никого". Официальные лица США отметили, что россияне отказались освободить морского пехотинца, несмотря на усилия Штатов в ходе переговоров.

Это не был выбор, какого американца вернуть домой. К сожалению, по совершенно нелегитимным причинам Россия рассматривает дело Пола иначе, чем Бриттни. И хотя нам еще не удалось добиться освобождения Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся,

– сказал Байден.

На обмен отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Америка не прекратит усилий, "пока Пол Вилан тоже не вернется к своей семье".

В комментариях американцы выражали благодарность и надежду, что и военному США вскоре удастся вернуть домой.

Однако не все считают это справедливым обменом. Указывают и на то, что таким освобождением правительство США поставило под угрозу жизнь американцев.

Сам же Пол Вилан сказал, что он рад, что Гринер освободили, однако также выразил свое разочарование изданию CNN.

В России же радуются возвращению домой преступника, а также умышленно, как обычно, извращают факты. Так, Маргарита Симоньян написала, что американский избиратель выбирает между "наркозависимой чернокожей лесбиянкой" и морским пехотинцем первое, а потому Россия и победит. Однако она очень удобно "забыла", что переговоры велись и о Поле Вилане, однако страна-террористка его решила не обменивать. А также то, что спортсменка употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей из-за сильных болей от спортивных травм.



Комментарий Маргариты Симоньян / Скриншот

Стоит ли говорить, какого мнения придерживаются и россияне в комментариях к ее сообщению? Более того, один из россиян вообще назвал Бута героем и предложил отправить его работать в Госдуму. Какая страна, таковы и ее руководители.

В комментариях других росСМИ мы нашли и такие выражения радости россиян возвращению преступника домой: