Ситуація поблизу Покровська залишається дуже складною. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста. Є повідомлення, що противник пробує робити це через каналізацію.

Ворог використовує таку тактику вже не вперше, зокрема, щоб проводити розвідку, диверсії чи порушувати логістику українських військових. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів в етері 24 Каналу, що основне оперативне завдання росіян до кінця 2025 року – це зайти у Покровськ.

Дивіться також Сили оборони України відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, – DeepState

Як росіяни наступають на Покровськ?

Андрій Ткачук підкреслив, що окупанти застосовують різні тактичні рішення, щоб досягти хоч якихось успіхів на Покровському напрямку. Вони намагаються атакувати місто із чотирьох напрямків: Добропілля, Новоекономічне – Мирноград, Селидове – Шевченкове, Удачне.

Все для того, аби вибороти для себе позиції, щоб взяти під вогневий контроль трасу Павлоград – Покровськ. Ворог підтягує резерви й буде продовжувати тиснути на Покровськ,

– сказав він.

Росіяни мають на меті окупувати місто до кінця осені. Офіцер ЗСУ пояснив це тим, що допоки на деревах є зелене листя, окупантам вдається ховатись у посадках та лісосмузі. Коли воно опадає, то всіх росіян буде легко виявити та знищити українськими дронами.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Окрім Покровська, росіяни намагаються зайти й в інші великі міста, дотримуючись мети здобути успіхів до кінця осені.

Як українські військові дають відсіч росіянам поблизу Покровська?