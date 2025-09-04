Ворог будь-що прагне зайти в місто: офіцер ЗСУ відповів, чи допоможе їм каналізація
- Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону Покровська через каналізацію, щоб провести розвідку та диверсії.
- Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зазначив, що окупанти атакують місто з чотирьох напрямків і мають на меті окупувати його до кінця осені.
- Росіяни прагнуть взяти під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ і продовжують тиснути на місто, підтягуючи резерви.
Ситуація поблизу Покровська залишається дуже складною. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста. Є повідомлення, що противник пробує робити це через каналізацію.
Ворог використовує таку тактику вже не вперше, зокрема, щоб проводити розвідку, диверсії чи порушувати логістику українських військових. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів в етері 24 Каналу, що основне оперативне завдання росіян до кінця 2025 року – це зайти у Покровськ.
Як росіяни наступають на Покровськ?
Андрій Ткачук підкреслив, що окупанти застосовують різні тактичні рішення, щоб досягти хоч якихось успіхів на Покровському напрямку. Вони намагаються атакувати місто із чотирьох напрямків: Добропілля, Новоекономічне – Мирноград, Селидове – Шевченкове, Удачне.
Все для того, аби вибороти для себе позиції, щоб взяти під вогневий контроль трасу Павлоград – Покровськ. Ворог підтягує резерви й буде продовжувати тиснути на Покровськ,
– сказав він.
Росіяни мають на меті окупувати місто до кінця осені. Офіцер ЗСУ пояснив це тим, що допоки на деревах є зелене листя, окупантам вдається ховатись у посадках та лісосмузі. Коли воно опадає, то всіх росіян буде легко виявити та знищити українськими дронами.
Яка ситуація на Покровському напрямку: карта
Окрім Покровська, росіяни намагаються зайти й в інші великі міста, дотримуючись мети здобути успіхів до кінця осені.
Як українські військові дають відсіч росіянам поблизу Покровська?
Українські військові мають успіхи поблизу Добропілля. Та вони знешкоджують російські піхотні групи. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Українським військовим 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Покровському напрямку вдалось знищити колону росіян та 7 одиниць їхньої техніки. Для цього наші сили використали HIMARS та FPV-дрони.
Попри складні бої на Покровському напрямку, Силам оборони нещодавно вдалось покращити ситуацію там. Наші захисники боронять кордони міста, знищуючи навали ворожої техніки.