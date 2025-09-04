Укр Рус
4 вересня, 00:14
Ворог будь-що прагне зайти в місто: офіцер ЗСУ відповів, чи допоможе їм каналізація

Дзвенислава Мошовська
Основні тези
  • Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону Покровська через каналізацію, щоб провести розвідку та диверсії.
  • Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук зазначив, що окупанти атакують місто з чотирьох напрямків і мають на меті окупувати його до кінця осені.
  • Росіяни прагнуть взяти під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ і продовжують тиснути на місто, підтягуючи резерви.

Ситуація поблизу Покровська залишається дуже складною. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста. Є повідомлення, що противник пробує робити це через каналізацію.

Ворог використовує таку тактику вже не вперше, зокрема, щоб проводити розвідку, диверсії чи порушувати логістику українських військових. Політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів в етері 24 Каналу, що основне оперативне завдання росіян до кінця 2025 року – це зайти у Покровськ.

Як росіяни наступають на Покровськ?

Андрій Ткачук підкреслив, що окупанти застосовують різні тактичні рішення, щоб досягти хоч якихось успіхів на Покровському напрямку. Вони намагаються атакувати місто із чотирьох напрямків: Добропілля, Новоекономічне – Мирноград, Селидове – Шевченкове, Удачне.

Все для того, аби вибороти для себе позиції, щоб взяти під вогневий контроль трасу Павлоград – Покровськ. Ворог підтягує резерви й буде продовжувати тиснути на Покровськ, 
– сказав він.

Росіяни мають на меті окупувати місто до кінця осені. Офіцер ЗСУ пояснив це тим, що допоки на деревах є зелене листя, окупантам вдається ховатись у посадках та лісосмузі. Коли воно опадає, то всіх росіян буде легко виявити та знищити українськими дронами.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Окрім Покровська, росіяни намагаються зайти й в інші великі міста, дотримуючись мети здобути успіхів до кінця осені.

Як українські військові дають відсіч росіянам поблизу Покровська?

  • Українські військові мають успіхи поблизу Добропілля. Та вони знешкоджують російські піхотні групи. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

  • Українським військовим 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Покровському напрямку вдалось знищити колону росіян та 7 одиниць їхньої техніки. Для цього наші сили використали HIMARS та FPV-дрони.

  • Попри складні бої на Покровському напрямку, Силам оборони нещодавно вдалось покращити ситуацію там. Наші захисники боронять кордони міста, знищуючи навали ворожої техніки.