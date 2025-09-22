Видання The Times написало про те, що Володимир Путін "достатньо осмілів, аби перевіряти на міцність кордони НАТО". Це підтверджують російські провокації у Польщі та Естонії.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зараз Росія за деякими напрямками є сильніша, ніж Альянс. Насамперед мовиться про використання безпілотників.

Чи може НАТО протистояти Росії?

Путін розуміє, що країни Альянсу першими не підуть на конфронтацію. Вони продовжуватимуть стратегію постійної деескалації.

Росія не блефує. У певних обставинах вона справді розглядає можливість військового вторгнення в Балтію, тестує системи реагування Заходу, дивиться, які літаки злітають, скільки їх, як це швидко відбувається, як працює система ухвалення рішень,

– зауважив Ярослав Божко.

Путін осмілів лише тому, що НАТО стає слабшим. Альянс досі не адаптував бойовий досвід, який мала Україна, їхні витрати на оборону залишаються дуже малими, якщо порівнювати з рівнем загроз, який нависає над Європою.

"Якщо не враховувати США і Туреччину, то відставання Заходу від Росії у зброї, її обсягах, військовій промисловості становить 5 – 10 років. Ідея про те, що можна ефективно й швидко воювати дуже дорогими засобами – залишилася у підручнику. Вона не підходить для довгої війни.

Ця ідея може не витримати перевірки зіткненням з російською армією, якщо вона вирішить повернутися з України й піти на Балтію,

– додав Божко.

Це може стати катастрофою для європейської безпеки. Адже ті засоби, які наразі має Європа, об'єктивно недостатні. Хороший сигнал полягає в тому, що Дональд Трамп обіцяв надавати допомогу Польщі й Балтії, але поки це символічне рішення.

Надавати допомогу можна по-різному. Це може бути авіаносець, який кидає ракети по Санкт-Петербургу, або просто розвідувальні дані.

Як реагує Альянс на російські провокації?

Реакція НАТО була очікуваною та виправданою. Країни-члени цієї організації не можуть собі дозволити проактивну й дуже жорстку позицію.

Альянс чітко розуміє, що у росіян є певна перевага. Вона полягає у дронах, в тому, що бойовий склад підготовлений, брав участь у війні в Україні,

– зауважив Ярослав Божко.

Для країн НАТО зараз немає швидких рішень. Навіть якщо вони готуються до уявної атаки сотнею російських дронів, то не можуть покладатися на наявні засоби ППО. Адже, наприклад, одна ракета до системи Patriot коштує мільйон доларів. Їх не може бути так багато, як ворожих дронів.

Те саме можна сказати про використання літаків. Тобто мовиться про дуже дорогі рішення, які потрібні для протидії загрозам. Поки тактика Європи полягає в інвестиціях в Україну, проведенні спільних навчань.

На думку Ярослава Божка, якщо в Європі почнеться війна, то це не буде локальний конфлікт, а масштабний. Він впливатиме на долю всього людства. Тож логіка стримування не працюватиме. Потрібно вже зараз пристосовуватися до нових методів ведення війни, яку почала Росія. Адже ці методи постійно вдосконалюються.

Росія провокує країни НАТО