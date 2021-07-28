Росія розпочинає нову гру на тлі виходу США з Афганістану, – Financial Time
Джерело:Financial Times
На тлі виведення Сполученими Штатами своїх військ з Афганістану керівник Кремля Путін прагне відновити вплив у Центральній Азії. Однак водночас він стерігається перекидання ісламістського екстремізму через кордони.
Росія 20 липня перекинула танки у Таджикистані до кордону з Афганістаном. У той час як таліби продовжують нарощувати власні позиції.
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Путін намагається грати у гру
Москва підтримала вихід американських військ, а також була однієї з перших, хто публічно вступив у взаємодію з бойовиками "Талібану".
- Кремль прийняв делегацію у 2018 році для стимулювання мирних переговорів, незважаючи на те, що вважає "Талібан" забороненою терористичною організацією.
- У 2021 році терористи знову приїхали до столиці Росії та провели там цілу пресконференцію. Вони заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави.
Гра Путіна полягає у спробі поставити США у незручне положення. Росія не хоче, щоб США контролювали той чи інший режим на своєму задньому дворі,
– сказав Асфандяр Мір із Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету.
Financial Times пише, що керівник Кремля вірить у нові відносини з талібами, які, як він сподівається, будуть стримувати терористичні загрози.
Путіну важливе виведення військ
Для Путіна можливості, які створило виведення військ США, виходять далеко за межі Афганістану, оскільки Москва прагне повернути владу, яку мала в радянські часи, контролюючи значну частину євразійського континенту.
- Кінцева мета – досягнути того, щоб США та будь-які інші західні сили не повернулися до регіону.
Все інше, що робить Росія, – це димова завіса,
– вважає політолог Аркадій Дубнов.
Проте, більшість міжнародних експертів вважають, що після виходу США таліби можуть повністю або частково захопити Афганістан.
"Я гарантую вам, що Талібан візьме владу в Кабулі до вересня. Але вони не знають, як керувати країною, тому буде безлад", – заявило російське дипломатичне джерело Financial Times на умовах анонімності.Зверніть увагу! Коли востаннє таліби керували Афганістаном, з 1996 по 2001 рік, режим запроваджував суворе тлумачення ісламського законодавства, що призвело до загальних порушень прав людини та придушення прав жінок.
- "Талібан" запропонував притулок для терористів, включаючи мережу Аль-Каїди, яка керувала атаками 11 вересня, що призвело до вторгнення в Афганістан збройних сил під керівництвом США.
Росія пробиває шлях до Пакистану
Financial Times зазначає, що Росія також пробиває собі шлях до Пакистану – регіонального гравця, спецслужби якого тісно пов'язані з талібами.
Пакистан налагодив тісну співпрацю з Китаєм, тому він заслуговує особливої уваги Москви. Але Кремль може розлютити свого конкурента – Індію,
– сказав Дмитро Тренін з аналітичного Центру Карнегі у Москві.
Директор аналітичного центру в Нью-Делі Харш Пант наголосив, що незважаючи на виведення військ, США не будуть повністю відсторонені від справ Афганістану.
"Кожна країна, яка бере участь у грі в Афганістані чекає того, що Сполучені Штами робитимуть далі. Адже американці все ще мають багато впливу в регіоні, – додав він.
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