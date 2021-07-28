Росія розпочинає нову гру на тлі виходу США з Афганістану, – Financial Time

На тлі виведення Сполученими Штатами своїх військ з Афганістану керівник Кремля Путін прагне відновити вплив у Центральній Азії. Однак водночас він стерігається перекидання ісламістського екстремізму через кордони.

Росія 20 липня перекинула танки у Таджикистані до кордону з Афганістаном. У той час як таліби продовжують нарощувати власні позиції.

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Путін намагається грати у гру

Москва підтримала вихід американських військ, а також була однієї з перших, хто публічно вступив у взаємодію з бойовиками "Талібану".

Кремль прийняв делегацію у 2018 році для стимулювання мирних переговорів, незважаючи на те, що вважає "Талібан" забороненою терористичною організацією.

У 2021 році терористи знову приїхали до столиці Росії та провели там цілу пресконференцію. Вони заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави.

Гра Путіна полягає у спробі поставити США у незручне положення. Росія не хоче, щоб США контролювали той чи інший режим на своєму задньому дворі,

– сказав Асфандяр Мір із Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету.

Financial Times пише, що керівник Кремля вірить у нові відносини з талібами, які, як він сподівається, будуть стримувати терористичні загрози.

Путіну важливе виведення військ

Для Путіна можливості, які створило виведення військ США, виходять далеко за межі Афганістану, оскільки Москва прагне повернути владу, яку мала в радянські часи, контролюючи значну частину євразійського континенту.

Кінцева мета – досягнути того, щоб США та будь-які інші західні сили не повернулися до регіону.

Все інше, що робить Росія, – це димова завіса,

– вважає політолог Аркадій Дубнов.

Проте, більшість міжнародних експертів вважають, що після виходу США таліби можуть повністю або частково захопити Афганістан.

"Я гарантую вам, що Талібан візьме владу в Кабулі до вересня. Але вони не знають, як керувати країною, тому буде безлад", – заявило російське дипломатичне джерело Financial Times на умовах анонімності.

"Талібан" запропонував притулок для терористів, включаючи мережу Аль-Каїди, яка керувала атаками 11 вересня, що призвело до вторгнення в Афганістан збройних сил під керівництвом США.

Росія пробиває шлях до Пакистану

Коли востаннє таліби керували Афганістаном, з 1996 по 2001 рік, режим запроваджував суворе тлумачення ісламського законодавства, що призвело до загальних порушень прав людини та придушення прав жінок.

Financial Times зазначає, що Росія також пробиває собі шлях до Пакистану – регіонального гравця, спецслужби якого тісно пов'язані з талібами.

Пакистан налагодив тісну співпрацю з Китаєм, тому він заслуговує особливої уваги Москви. Але Кремль може розлютити свого конкурента – Індію,

– сказав Дмитро Тренін з аналітичного Центру Карнегі у Москві.

Директор аналітичного центру в Нью-Делі Харш Пант наголосив, що незважаючи на виведення військ, США не будуть повністю відсторонені від справ Афганістану.

"Кожна країна, яка бере участь у грі в Афганістані чекає того, що Сполучені Штами робитимуть далі. Адже американці все ще мають багато впливу в регіоні, – додав він.

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