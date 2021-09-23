Росія може припинити транзит через Україну після запуску "Північного потоку-2", – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку. Вона веде прямий шантаж задля запуску свого скандального газопроводу "Північний потік-2".

"Газпром" не грає за європейськими правилами, – Вітренко

За словами голови правління "Нафтогазу", Росія скоротила транзит газу через Україну в півтора раза. Через це відбувається поглиблення дефіциту.

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Як наслідок – ціни на газ в Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити "Північний потік-2",

– пояснив посадовець.

"Газпром" може суттєво наростити поставки газу до Євросоюзу через Україну. Однак Кремль каже, що для цього європейські компанії мають більше купувати газу. Мовляв, проблема в тому, що це ЄС відмовляється купувати газ. Вітренко ж каже, що це неправда, яку легко перевірити.

За словами голови "Нафтогазу", європейські контрагенти "Газпрому" можуть самі забронювати транзит через Україну.

"На нашій стороні проблем точно немає, у нас все відкрито і доступно. Той факт, що "Газпром" це не робить, якраз вказує, що він зловживає своїм домінантним становищем на європейському ринку, штучно обмежуючи пропозицію і фактично блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів", – наголосив Вітренко.

Він додав, що "Газпром" не грає за європейськими правилами і продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи і проти України.

Росія може припинити транзит через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Чиновник закликав не вірити у російський міф про те, що після запуску "Північного потоку-2" буде надходження на європейський ринок додаткового газу.

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"Газпром" після запуску "Північного потоку-2" може обсяги, які зараз йдуть через Україну, перевести на цей новий газогін. І тому газу більше не стане, просто зміниться маршрут,

– зауважив Вітренко.

Так, за поточним контрактом "Газпром" має платити за 40 мільярдів кубометрів транзиту через Україну. Володимир Путін каже, що Росія виконуватиме вимоги контракту. "Але ці вимоги – "качай або плати". Тобто можна платити, і не качати". – наголосив голова "Нафтогазу". Тому фізичних обсягів транзиту з запуском "Північного потоку-2" може і не бути.