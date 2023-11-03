Небезпека для всього світу: Чаленко оцінив ядерні загрози, які транслює Росія

На тлі непевної ситуації у війні з Україною Путін вирішив скасувати ратифікацію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вчергове спробувати зіграти на страхах Заходу. Однак найближчими днями відбудеться й інша подія, присвячена ядерній безпеці, яка матиме значний вплив на долю людства.

Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. На його переконання, Росія намагається кинути виклик усьому світу своїми рішеннями щодо ядерної зброї.

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Якою є ситуація в галузі ядерної зброї в світі

Відмова Росії від ратифікації договору про ядерні випробування відбудеться на тлі переговорів між США та Китаєм, у яких, за повідомленням WSJ, великий акцент буде спрямований на ядерну безпеку.

Китай має конкретну мету: досягнути паритету зі Сполученими Штатами та Росією щодо кількості ядерних боєголовок у своєму арсеналі. Якщо вірити Договору про скорочення наступальних озброєнь СНО-3, обидві країни повинні мати не більше 1550 боєголовок.

Пекін же станом на сьогодні має лише 500 атомних бомб і планує протягом наступних десяти років виробити ще 1000.

Проблема в тому, що кількість ядерної зброї, якою може володіти Китай, не регламентована ніякими договорами. Тому імовірно, що на зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна будуть шукати формулу для рамкового документу з цього приводу,

– припустив аналітик.

Також можливо, що цей договір буде розширений і на інші країни “ядерного клубу”. Це було б гарним кроком для нормалізації відносин між Вашингтоном та Пекіном.

Росія погрожує світу

Своїми діями Росія намагається підкреслити, що вона готова до ядерної ескалації, перетворюючи зброю масового знищення з превентивної в наступальну. З огляду на це, у найближчому майбутньому питання ядерної зброї може стати предметом торгів між Вашингтоном, Пекіном та Москвою.

"Відмова Росії від договору про випробування ядерної зброї – це проблема не лише США, а й усього світу, тому що свого часу його підтримало понад 170 країн планети Земля", – наголосив Чаленко.

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