Росіяни відводять авіацію від лінії боєзіткнення: яким може бути наступний крок

Успішні удари Сил оборони України по військових цілях у Криму та аеродромах на російській території уже змусили країну-агресорку тримати авіацію подалі від фронту.

Саме завдяки дозволу бити західною зброєю по Росії вдалося досягти такого результату. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав 24 Каналу, яким може бути наступний крок.

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Ворожі гелікоптери Мі-24 та винищувачі Су-25 змінюють філософію перебування у повітрі. Росіяни перемістили їх більш як на 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тепер їм потрібно більше часу для підльоту. Через це вони беруть на себе серйозне навантаження – менше зброї та більше пального. Відповідно тиск відчувають вузли та механізми. Адже росіяни уже не зможуть будувати Су-25.

Чому ракетами ATACMS важливо бити по Росії

Черник розповів, що американці дозволили Україні бити ствольною артилерією по території Росії, але вона дістає максимум на 30 кілометрів. Також необхідно врахувати "буферну зону" – понад 10 кілометрів. Тобто можемо завдавати ударів по Росії на відстань 20 кілометрів від кордону. Якраз у цих межах російська механізована бригада розгортає бойові порядки: спочатку батальйонного рівня, потім – ротного.

Проте росіяни також засвоюють уроки. Створивши Харківський плацдарм, поки не поспішають утворювати Сумський. Усю головну силу росіяни відвели на 90 кілометрів від лінії боєзіткнення. Штатний боєприпас GMLRS працює на відстань 84 кілометри, також необхідно врахувати 15-кілометрову "буферну зону". Тобто бомбами GMLRS не зможемо дістати на таку відстань, але рішення є.

"Якби дозволили бити ракетами ATACMS на глибину до 250 кілометрів, особливо у касетній частині, то у цій смузі мережа аеродромів, складів з паливо-мастильними матеріалами та пунктів управління стала б по-справжньому загроженою. Сподіваємося, що цей день прийде. Прийшов день штатного боєприпасу, тому є надія, що прийде і день ATACMS", – зазначив Петро Черник.