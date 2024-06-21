Россияне отводят авиацию от линии боестолкновения: каким может быть следующий шаг

Успешные удары Сил обороны Украины по военным целям в Крыму и аэродромах на российской территории уже заставили страну-агрессора держать авиацию подальше от фронта.

Именно благодаря разрешению бить западным оружием по России удалось достичь такого результата. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал 24 Каналу, каким может быть следующий шаг.

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Вражеские вертолеты Ми-24 и истребители Су-25 меняют философию пребывания в воздухе. Россияне переместили их более чем на 70 километров от линии боевого соприкосновения. Теперь им нужно больше времени для подлета. Поэтому они берут на себя серьезную нагрузку – меньше оружия и больше топлива. Соответственно давление испытывают узлы и механизмы. Ведь россияне уже не смогут строить Су-25.

Почему ракетами ATACMS важно бить по России

Черник рассказал, что американцы разрешили Украине бить ствольной артиллерией по территории России, но она достает максимум на 30 километров. Также необходимо учесть "буферную зону" – более 10 километров. То есть можем наносить удары по России на расстояние 20 километров от границы. Как раз в этих пределах российская механизированная бригада разворачивает боевые порядки: сначала батальонного уровня, потом – ротного.

Однако россияне также усваивают уроки. Создав Харьковский плацдарм, пока не спешат образовывать Сумской. Всю главную силу россияне отвели на 90 километров от линии боестолкновения. Штатный боеприпас GMLRS работает на расстояние 84 километра, также необходимо учесть 15-километровую "буферную зону". То есть бомбами GMLRS не сможем достать на такое расстояние, но решение есть.

"Если бы разрешили бить ракетами ATACMS на глубину до 250 километров, особенно в кассетной части, то в этой полосе сеть аэродромов, складов с горюче-смазочными материалами и пунктов управления стала бы по-настоящему угрожаемой. Надеемся, что этот день придет. Пришел день штатного боеприпаса, поэтому есть надежда, что придет и день ATACMS", – отметил Петр Черник.