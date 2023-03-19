Світ сів на виробничу голку Китаю: які глобальні наслідки це матиме

Сполучені Штати підтвердили, що окупанти використовують китайські боєприпаси на війні в Україні. Проте навряд зараз це вплине на відносини Вашингтона і Пекіна.

Так, наразі невідомо, чи ці боєприпаси виготовлені в Китаї, чи за ліцензією збиралися на російських складах. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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Чи зміняться відносини Заходу і Китаю

Вашингтону у будь-якому випадку ще треба буде довести, що снаряди мають китайське походження. Водночас Пекін діятиме надзвичайно обережно.

Отже, якщо Сполученим Штатам треба буде "присадити" Китай, то необхідно залучати Євросоюз та запроваджувати жорсткі санкції, які дійсно вдарять по КНР. А зараз Захід до цього не готовий.

Станом на цей рік західний світ поки не готовий до цього. Введення таких санкцій потребує вивезення виробничих потужностей та переналагодження їх як у Європі, так і Сполучених Штатах,

– зауважив політолог.

Річ у тім, що західним країнам було дуже вигідно переносити свої виробництва до Китаю через дешеву робочу силу. Відтак, якщо раніше частина Європи сиділа на газовій голці Росії, то сьогодні західний світ – на виробничій і тепер за це треба платити.

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"Це є наслідки за помилки та жадібність, яка була присутня у минулому столітті", – підкреслив політолог.

Тож коли Вашингтон зможе довести, що боєприпаси, які використовує Росія на війні в Україні є китайськими – може бути політична заява. Або ж шукатимуть інші шляхи комунікації.

Однак доведення того, що Китай постачає Росії озброєння буде ще одним важливим аргументом, чому наші союзники мають надавати більше озброєння. Можливо навіть далекобійного, яке відкриє більше можливостей щодо зменшення запасів ворога.

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