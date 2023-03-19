Мир сел на производственную иглу Китая: какие глобальные последствия это будет иметь

Соединенные Штаты подтвердили, что оккупанты используют китайские боеприпасы на войне в Украине. Однако вряд ли это сейчас повлияет на отношения Вашингтона и Пекина.

Так, пока неизвестно, изготовлены ли эти боеприпасы в Китае, или по лицензии собирались на российских складах Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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Изменятся ли отношения Запада и Китая

Вашингтону в любом случае еще предстоит доказать, что снаряды имеют китайское происхождение. В то же время, Пекин будет действовать чрезвычайно осторожно.

Следовательно, если Соединенным Штатам нужно будет "присадить" Китай, то необходимо привлекать Евросоюз и вводить жесткие санкции, которые действительно ударят по КНР. А сейчас Запад к этому не готов.

По состоянию на этот год западный мир пока не готов к этому. Введение таких санкций требует вывоза производственных мощностей и переналадки их как в Европе, так и Соединенных Штатах,

– заметил политолог.

Дело в том, что западным странам было очень выгодно переносить свои производства в Китай из-за дешевой рабочей силы. Следовательно, если раньше часть Европы сидела на газовой игле России, то сегодня западный мир – на производственной и теперь за это нужно платить.

Антонюк предположил, готов ли сегодня Запад резко действовать по отношению к Китаю: смотрите видео

"Это последствия за ошибки и жадность, которая присутствовала в прошлом веке", – подчеркнул политолог.

Поэтому когда Вашингтон сможет доказать, что боеприпасы, которые использует Россия на войне в Украине, являются китайскими – может быть политическое заявление. Или же будут искать другие пути коммуникации.

Однако доказательство того, что Китай поставляет России вооружение, будет еще одним важным аргументом, почему наши союзники должны предоставлять больше вооружения. Возможно даже дальнобойное, которое откроет больше возможностей по уменьшению запасов врага.

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