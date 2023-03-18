Про що свідчать такі заяви та майбутній візит лідера Китаю в Москву, розповіли аналітики ISW.

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Сі особисто зустрінеться з бункерним диктатором

Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним під час візиту до Росії з 20 по 22 березня. Зокрема, аби обговорити схеми ухилення від санкцій і інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів.

У Кремлі заявили, що Путін і Сі планують підписати невизначені двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства.

Зверніть увагу! Також повідомляється, що китайські компанії продавали російським організаціям гвинтівки, запчастини до БпЛА та обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Окрім того, західні спецслужби заявляли, що Пекін розглядає можливість надання Росії летального обладнання.

Ймовірно, Сі планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання Росії,

– зазначили в ISW.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни оцінювали, що Лукашенко і Сі 1 березня підписали пакет із 16 угод, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайських товарів через Білорусь. Також Сі, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на позиціювання як неупередженого третього посередника на переговорах між Росією та Україною.

Окрім того, лідер Китаю може спробувати використати свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією на більш масштабну спробу посередництва у цій війні.

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Білорусь постачає Росії електронні компоненти

Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає в Росію електронні компоненти. Це потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Мінськ може допомогти Москві уникнути західних санкцій.

17 березня самопроголошений президент заявив, що Білорусь і Росія підписали угоду про створення спільного центру з розробки та виробництва фотошаблонів (проміжний товар, який використовується у виробництві інтегральних схем). Також він додав, що дві держави розробили перелік критично важливих електронних компонентів, і що білоруська промисловість вже почала постачати невизначену мікроелектроніку російським підприємствам.

Зауважимо, раніше американські аналітики оцінювали, що Білорусь може сприяти ухиленню Росії від санкцій, а Китай – таємно передавати товари та/або обладнання до Росії через Білорусь. Держдепартамент США вже наклав санкції на кілька додаткових білоруських оборонних підприємств і посилив експортний контроль до Білорусі з 24 лютого 2023 року.

Втім, в ISW зазначають, що ці санкції можуть бути недостатньо всеосяжними, аби перешкодити Мінську надсилати Москві електронні компоненти, які використовуються в системах озброєнь та інших технологіях подвійного призначення. Про це Лукашенко заявив на технологічному підприємстві Білоруського акціонерного товариства "Планар", проти якого США, схоже, не ввели санкцій.

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Сербський президент змінює риторику

Риторика президента Сербії щодо відмови Белграда ввести санкції проти Росії пом'якшується.

"Вучич відмовився пообіцяти, що Сербія не вводитиме санкції проти Росії, визнав, що рішення Белграда не приєднатися до європейських санкцій проти Росії призвело до "важких [економічних] обставин" для Сербії, і заявив, що він оцінить, "коли ми опинимося в глухому куті і коли наша політика має змінитися" 17 березня", – зауважили в ISW.

До речі, міністр економіки Сербії Раде Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що його держава платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.

У Politico раніше повідомляли що Вучич, схоже, переглядає тісні зв'язки Сербії з Росією, частково викликані зусиллями вербування групи "Вагнера" та підривної діяльності в Сербії та демонстрацією міжнародної економічної та інформаційної втрати, яку завдало Путіну його вторгнення в Україну,

– зазначили аналітики.