Багато фальш-цілей: що означає локаційно втрачений БпЛА

Понад півтора місяця росіяни запускають по Україні велику кількість безпілотників. Частину Повітряні Сили збивають, інші ж локаційно втрачаються або повертаються в Білорусь чи Росію. У статистиці вже не вказують, що, мовляв, летить "Шахед-136".

Тепер просто зазначають "дрони-камікадзе типу "Шахед" або інші невстановлені БпЛА". Оскільки ворог активно використовує фальш-цілі, аби Україна розтягнула ППО й збивала їх. Детальніше 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Що означають локаційно втрачені БпЛА

Катков розповів, що росіяни активно використовують фальш-цілі, тобто БпЛА, які не мають бойової частини. Їхнє основне завдання – привернути увагу й зумовити витрачати на них ресурси. Але ці безпілотники ніхто не збиває. Вони кружляють поки мають паливо, коли ж закінчується, просто падають. Тому можна вважати, що вони локаційно втрачені.

Що важливо, велика кількість БпЛА повертається до Білорусі та Росії. Вочевидь українська система радіоелектронної боротьби стала доволі потужною і створює суцільні поля перешкод, де у ворожих дронів не працює система супутникової навігації. Вони губляться і просто летять назад, припустив Олег Катков.

Але, можливо, настільки велика набігає похибка навігації, що стається програмний збій і дрони просто стають на магнітний курс 0. Тобто летять якраз на північ – або у Росію, або у Білорусь. Це винятково таке припущення. Треба буде з'ясувати, наскільки воно вірне, але тим не менш,

– сказав головний редактор Defence Express.

До прикладу, російський безпілотник може потрапити до Полтави, навколо якої потужні поля радіоелектронної боротьби. Там не працює супутникова навігація, "Шахед" може орієнтуватися лише за інерціальною системою, тобто автопілотом.

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Дрон залітає в "поле РЕБ" і просто пролітає його, бо не зміг обізнатися. Далі виходить за дію засобів радіоелектронної боротьби, розуміє місце розташування, розгортається, знову залітає і ситуація продовжується доти, допоки не закінчиться пальне. Згодом такі БпЛА поповнюють статистику локаційно втрачених.