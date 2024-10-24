Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що противник почав використовувати дрони з оптичним волокном. Завдяки цьому ворожим безпілотникам вдається уникати впливу українських РЕБ-систем, які рятують життя українських захисників.

Дивіться також Що означає "локаційно втрачені БпЛА": військовий пояснив, як працює РЕБ

Хитрощі росіян щодо використання дронів

Офіцер бригади "Рубіж" розповів, що фронти Харківщини перенасичені безпілотниками росіян. Противник дуже активно почав працювати з ними та розвивати цю галузь.

Окупанти використовують БпЛА з оптоволокном для зв'язку зі своїми дронами. Як зазначили наші підрозділи, це дозволяє їм уникати РЕБ впливу та ефективно застосовувати дрони по позиціях українських захисників,

– пояснив Черняк.

За словами офіцера бригад "Рубіж", ця тенденція ворога є дуже поганою для Сил оборони України. Очевидно, що росіяни в цьому напрямку розвиваються. Раніше вони намагались діяти завдяки чисельній перевазі FPV-дронів, які штампують на заводах у великій кількості та видають підрозділам російської армії в такій кількості, як стрілецька зброя.

Командир роти (російської – 24 Канал) приходив на склад та отримував по накладній певну кількість FPV-дронів для своїх пілотів.Коли це бачили росіяни, вони не старались працювати ефективно, бо розуміли, що якщо втратять дрон чи 10, вони візьмуть новий. Проте час йде і росіяни роблять реальні кроки вперед,

– зауважив Черняк.

За його словами, окупанти поки що не змогли досягти такого рівня професіоналізму, який є в українських пілотах, але вони намагаються компенсувати це кількістю та нестандартними рішеннями.

Зауважте! Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що Україна може досягти паритету з Росією у виробництві БпЛА до середини 2025 року, завдяки покращенню державних програм та підтримці міжнародних партнерів. Однак станом на зараз Росія залишається сильним суперником у виробництві БпЛА, особливо завдяки доступу до техніки з Китаю.

Ворог відправляє свої дрони цілими роями на позиції українських військових, особливо перед початком штурмових дій, для того, щоб відвернути їхню увагу.

Часом їх щільність настільки висока, що нереально підняти голову, щоб подивитись, звідки противник наступає,

– зазначив офіцер бригади "Рубіж".

Для збереження життів українських захисників ЗСУ потребують РЕБ-системи. Їхнє використання, як і використання дронів, від початку повномасштабного вторгнення дуже змінилось. Тепер українські військові мають цілі РЕБ-підрозділи, які спеціалізуються на їх виготовленні та переоснащенні цивільних систем.

Саме тому бригада "Рубіж" відкрила актуальний збір на РЕБ-системи для захисту піхоти та позицій українських захисників. Закликаємо читачів 24 Каналу приєднатись до збору за цим посиланням. Життя українських воїнів найважливіше!