Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, заметив, что противник начал использовать дроны с оптическим волокном. Благодаря этому вражеским беспилотникам удается избегать воздействия украинских РЭБ-систем, которые спасают жизни украинских защитников.

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Хитрости россиян по использованию дронов

Офицер бригады "Рубеж" рассказал, что фронты Харьковщины перенасыщены беспилотниками россиян. Противник очень активно начал работать с ними и развивать эту отрасль.

Оккупанты используют БпЛА с оптоволокном для связи со своими дронами. Как отметили наши подразделения, это позволяет им избегать РЭБ воздействия и эффективно применять дроны по позициям украинских защитников,

– пояснил Черняк.

По словам офицера бригад "Рубеж", эта тенденция врага является очень плохой для Сил обороны Украины. Очевидно, что россияне в этом направлении развиваются. Ранее они пытались действовать благодаря численному преимуществу FPV-дронов, которые штампуют на заводах в большом количестве и выдают подразделениям российской армии в таком количестве, как стрелковое оружие.

Командир роты (российской – 24 Канал) приходил на склад и получал по накладной определенное количество FPV-дронов для своих пилотов. когда это видели россияне, они не старались работать эффективно, потому что понимали, что если потеряют дрон или 10, они возьмут новый. Однако время идет и россияне делают реальные шаги вперед,

– отметил Черняк.

По его словам, оккупанты пока не смогли достичь такого уровня профессионализма, который есть в украинских пилотах, но они пытаются компенсировать это количеством и нестандартными решениями.

Заметьте! Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что Украина может достичь паритета с Россией в производстве БпЛА к середине 2025 года, благодаря улучшению государственных программ и поддержке международных партнеров. Однако по состоянию на сейчас Россия остается сильным соперником в производстве БпЛА, особенно благодаря доступу к технике из Китая.

Враг отправляет свои дроны целыми роями на позиции украинских военных, особенно перед началом штурмовых действий, для того, чтобы отвлечь их внимание.

Иногда их плотность настолько высока, что нереально поднять голову, чтобы посмотреть, откуда противник наступает,

– отметил офицер бригады "Рубеж".

Для сохранения жизней украинских защитников ВСУ нуждаются в РЭБ-системах. Их использование, как и использование дронов, от начала полномасштабного вторжения очень изменилось. Теперь украинские военные имеют целые РЭБ-подразделения, которые специализируются на их изготовлении и переоснащении гражданских систем.

Именно поэтому бригада "Рубеж" открыла актуальный сбор на РЭБ-системы для защиты пехоты и позиций украинских защитников. Призываем читателей 24 Канала присоединиться к сбору по этой ссылке. Жизнь украинских воинов важнее всего!