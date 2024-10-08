Да считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. По его мнению, Украина может достичь паритета с Россией в БпЛА уже к середине 2025 года.

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Украинское производство дронов развивается

Как отметил Федоренко, по сравнению с 2023 годом государственные программы по производству дронов сейчас стали гораздо лучше работали. По его словам, сейчас в Вооруженных Сил Украины есть больше БпЛА, чем было раньше.

Военный рассказал, что его батальон получает все необходимое оснащение также и с помощью международных партнеров и доноров. Если говорить о донатах, то в основном поддержка украинцев остается постоянной, и это, как говорит командир, мотивирует бойцов.

Впрочем, он признает тот факт, что по состоянию на сейчас Россия остается сильным соперником в производстве БпЛА, особенно благодаря доступу к технике из Китая. Поэтому страна-агрессор имеет некоторые преимущества в количестве дронов, в частности "Мавиков" и КАБов, которыми враг регулярно бьет по прифронтовым городам.

В контексте разговора он также упомянул о новейших разработках украинских специалистов, в частности беспилотник "Баба-Яга", который является уникальным для украинской армии.

У нас нет такого количества управляемых бомб, как у россиян, но мы имеем свои уникальные разработки, позволяющие уничтожать врага эффективно. Мы приближаемся к полной паритетности с российскими войсками по количеству беспилотников. Если динамика сохранится – мы достигнем этого примерно к середине следующего года,

– резюмировал он.

К слову, российские войска все чаще в дополнение к "Шахедам" применяют дроны неустановленного типа. Таким образом враг стремится перегрузить украинскую ПВО и провести воздушную разведку.