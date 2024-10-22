Это результат работы систем РЭБ, объяснил 24 Каналу командры экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отвечая на вопрос, что следует понимать под термином "локально утраченные".

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Украина имеет РЭБ большого радиуса действия

Дело в том, что во время отражения воздушных атак врага Силы Обороны применяют не только оружие, с помощью которого сбивают воздушные цели. Также активно используются и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые обезвреживают вражеские беспилотники. Но не огнем, а электромагнитными импульсами.

Это работа комплексов радиоэлектронной борьбы, но более глобального масштаба. В отличие от РЭБа, который устанавливается на крышу автомобиля и действует в радиусе 50 метров, есть огромные РЭБы, которые уничтожают коптеры противника в значительно большем радиусе,

– пояснил Андрей Отченаш.

Напомним, Украина недавно создала новейшее оружие для противодействия российско-иранским "шахедам". Речь идет о БпЛА Sting, сконструирован по принципу дрона-перехватчика.