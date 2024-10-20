Об этом пишет The Times. Технологические инновации позволяют украинским военным успешно противодействовать вражеским беспилотникам, обеспечивая ключевое преимущество в условиях постоянного технологического противостояния с российскими силами.

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ВСУ необходимо оперативно реагировать на изменения в военных технологиях противника

Директор компании Kvertus Сергей Скорин подчеркнул, что в то время, как в некоторых западных странах на разработку новых технологий могут понадобиться годы, в Украине инновационные решения создаются всего за несколько недель.

В условиях войны новые технологии должны появляться очень быстро,

– сказал он.

Одна из ключевых разработок компании – наземный робот, оснащен уникальными антеннами, способные подавлять сигналы беспилотников в радиусе до 300 метров. Это устройство не только нейтрализует дроны, но и может использоваться для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Антенная система создает защитный "купол", блокируя радиочастоты, а при целенаправленном применении способна вывести из строя дрон на расстоянии до 10 километров.

Одним из новаторских решений компании стали рюкзаки типа "ежик", оснащенные многочисленными антеннами, работающими на разных частотах для нейтрализации дронов. Эти устройства эффективно блокируют беспилотники на несколько километров, направляя разработки на повышение уровня безопасности военных и сохранения их жизни во время выполнения боевых задач на передовой.

Таким образом, украинская промышленность и военные ежедневно сталкиваются с вызовом разрабатывать новые решения для преодоления угроз на поле боя. Благодаря тесному сотрудничеству между оборонными предприятиями и армейскими подразделениями, новые инновации появляются чрезвычайно быстро, что позволяет украинским силам опережать противника и надежно защищать свои позиции.