Разработкой Украины стали беспилотники Sting беспилотники Sting, которые смогут перехватывать "Шахеды" в небе. Подробнее о принципе работы дрона-перехватчика 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.

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Новое оружие у Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина использует дроны-перехватчики "Шахедов", чтобы экономить зенитные ракеты. Важно заметить, что это первый беспилотник, который разработан специально для борьбы с "Шахедами".

По данным СМИ, стоимость беспилотника Sting в десятки раз ниже чем у иранского дрона-камикадзе.

Он имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом и стартует с земли в момент, когда приближается дрон и поражает его. Конечно, по сравнению с ракетами – это дешевле,

– пояснил Александр Мусиенко.

Безусловно, такая разработка усилит возможности Украины в вопросе защиты неба, при этом не тратя дорогих ракет на сбивание "Шахедов".

В то же время интересно, что украинские разработчики еще с конца 2021 года работали над дронами-перехватчиками.

"Мне известно, что был вариант перехватчика, который фактически должен был зависать в воздухе и покрывать определенный радиус дальности. То есть в момент, когда "Шахед" пролетает рядом, дрон движется за ним и уничтожает. Возможно, мы увидим результаты и такой программы", – заметил военный эксперт.

Добавим также, что в вечернем обращении 21 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового пакета финансирования от США на производство украинских дронов. Для этого выделят 800 миллионов долларов.