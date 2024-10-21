Также готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам.

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Готовится отдельный пакет финансирования производства дронов

Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов – 800 миллионов долларов,

– анонсировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна за эту поддержку и, как он заметил, "нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость и обязательно это будет".

Напомним, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета помощи в размере 400 миллионов долларов.

Во время визита в Киев Остин не раскрывал детали, что вошло в пакет помощи для Украины. Однако журналисты западных СМИ получили письмо от Пентагона.

Так, стало известно, что в рамках пакета на 400 миллионов долларов Украина получит: