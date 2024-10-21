Также готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам.
Смотрите также Украине удалось создать буферную зону на территории России, – Зеленский о Курской операции Зеленский о Курской операции
Готовится отдельный пакет финансирования производства дронов
Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов – 800 миллионов долларов,
– анонсировал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина благодарна за эту поддержку и, как он заметил, "нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость и обязательно это будет".
Напомним, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета помощи в размере 400 миллионов долларов.
Во время визита в Киев Остин не раскрывал детали, что вошло в пакет помощи для Украины. Однако журналисты западных СМИ получили письмо от Пентагона.
Так, стало известно, что в рамках пакета на 400 миллионов долларов Украина получит:
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.