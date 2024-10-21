Об этом сообщила журналистка The Wall Street Journal Лара Селигман в сети Х со ссылкой на письмо Пентагона. Среди прочего в пакет помощи вошло противотанковое оружие.

К теме Министр обороны США объявил в Киеве о пакете военной помощи на 400 миллионов долларов

Что вошло в пакет помощи от США

Во время визита в Киев Остин не раскрывал детали, что вошло в пакет помощи для Украины. Впрочем, журналисты западных СМИ получили письмо от Пентагона.

Так, стало известно, что в рамках пакета на 400 миллионов долларов Украина получит:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Ранее во время интервью Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет получать раз в две – три недели пакеты усиления армии усиления армии. Деталей президент не рассказал, но отметил, что это сделает ВСУ сильнее.