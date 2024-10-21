Про це повідомила журналістка The Wall Street Journal Лара Селігман у мережі Х з посиланням на лист Пентагону. Серед іншого у пакет допомоги увійшла протитанкова зброя.

До теми Міністр оборони США оголосив у Києві про пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

Що увійшло до пакета допомоги від США

Під час візиту до Києва Остін не розкривав деталі, що увійшло до пакета допомоги для України. Втім, журналісти західних ЗМІ отримали лист від Пентагону.

Так, стало відомо, що в рамках пакета на 400 мільйонів доларів Україна отримає:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Раніше під час інтерв'ю Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримуватиме раз на два – три тижні пакети посилення армії. Деталей президент не розповів, але наголосив, що це зробить ЗСУ сильнішими.