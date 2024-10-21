Ідеться про пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це пише Укрінформ.

Дивіться також Держдеп США оголосив нові деталі візиту заступниці Блінкена до Києва

Новий пакет військової допомоги від США

Міністр оборони США зазначив, що під керівництвом Джо Байдена Сполучені Штати продовжують нарощувати підтримку України. Відтак, 21 жовтня Остін оголосив про пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів для України.

Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України,

– заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, що очільник Міноборони США прибув до української столиці в понеділок, 21 жовтня, з неанонсованим візитом. Ллойд Остін зазначив, що це вже його 4 візит у Київ на цій посаді.

Додамо, що журналісти CNN розповідали, що під час свого візиту в Київ Остін зустрінеться з Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Вказувалося, що глава Пентагону має намір обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.