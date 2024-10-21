18 жовтня Узра Зея прибула в Київ і провела зустрічі з представниками української влади, журналістами-розслідувачами, ветеранами та гуманітарними працівниками. Про це повідомляє Державний департамент США, передає 24 Канал.

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Що відомо про візит заступниці Блінкена

Заступниця держсекретаря США з питань цивільної безпеки, питань демократії та прав людини мала розмову з:

віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції Ольгою Стефанішиною;

міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою;

керівництвом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

головним суддею Вищого антикорупційного суду України;

заступником міністра внутрішніх справ Олексієм Сергєєвим;

першим заступником начальника Національної поліції Максимом Цуцкерідзе.

Окрім цього, вона зустрілась з внутрішньо-переміщеними особами, серед яких була й молодь.

Під час візиту Узра Зея підтвердила непохитну підтримку США Україні в її боротьбі проти російської агресії. Вона підкреслила важливість допомоги українцям та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Яка підтримка очікує Україну

Крім того, заступниця Блінкена заявила про три нові ініціативи, спрямовані на підтримку України:

Грант у 5 мільйонів доларів від Бюро держдепартаменту з питань міжнародних наркотиків і правоохоронних органів для підтримки організацій громадянського суспільства та журналістів у боротьбі з корупцією, спрямований на посилення співпраці з антикорупційними органами України. 2 мільйони доларів від Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту для Міжнародної організації з міграції на підтримку репаративного правосуддя, що забезпечить компенсацію жертвам російських злочинів. 2 мільйони доларів від Бюро конфліктних та стабілізаційних операцій Державного департаменту для програми ООН "Жінки" для просування ролі жінок у миротворчості, що допоможе реалізувати Національний план дій щодо жінок, миру та безпеки в Україні.

Наприкінці свого візиту Зея висловила захоплення досягненнями України у боротьбі з корупцією на тлі триваючої війни. Вона підкреслила, що США та їхні міжнародні партнери залишаються віданними підтримці українського народу.

Нагадаємо, Блінкен пояснив як план Перемоги України бачать в США.