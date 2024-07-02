За словами Блінкена, успіх для Києва означає сильну, інтегровану з Заходом Україну, здатну самостійно захищатися та забезпечувати економічний розвиток. Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що світ має різне розуміння перемоги.

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Якою у США бачать перемогу України

Держсекретар зазначив, що Україна має зосередитися на здатності стримувати ворога та захищатися від агресії протягом багатьох років.

Він також нагадав про ініціативу президента Байдена, яка передбачає, що понад 30 країн погодилися вести переговори з Україною про двосторонні угоди з безпеки протягом десяти років. Ці угоди мають показати Володимиру Путіну, що він не зможе перечекати Україну та її партнерів.

Блінкен підкреслив важливість розвитку оборонно-промислового сектору та залучення інвестицій в українську економіку. Він зазначив, що при правильному інвестуванні економіка України має величезний потенціал.

Ми намагаємося залучити в Україну інвестиції приватного сектору, щоб її економіка могла зростати і процвітати. Ми вже бачимо, що через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки експортувала до лютого 2022 року,

– сказав Блінкен.

За його словами, в економіки України є великий потенціал, але за умови правильного інвестування. Блінкен також анонсував, ймовірне, підсилення ППО України, яке може відбутися на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Держсекретар також зазначив, що успішна Україна стане найсильнішою відповіддю Путіну. Він підкреслив, що Європейський союз, відкривши розпочати процес вступу України до ЄС, гарантує проведення необхідних реформ для зміцнення демократії в Україні.

"У результаті ми отримаємо успішну країну, яка, стоячи на своїх позиціях у цих трьох областях, є найсильнішою із можливих відповідей Володимиру Путіну", – резюмував Блінкен.