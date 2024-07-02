По словам Блинкена, успех для Киева означает сильную, интегрированную с Западом Украину, способную самостоятельно защищаться и обеспечивать экономическое развитие. Напомним, что недавно Владимир Зеленский заявил, что мир имеет разное понимание победы.

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Какой в США видят победу Украины

Госсекретарь отметил, что Украина должна сосредоточиться на способности сдерживать врага и защищаться от агрессии в течение многих лет.

Он также напомнил об инициативе президента Байдена, которая предусматривает, что более 30 стран согласились вести переговоры с Украиной о двусторонних соглашениях по безопасности в течение десяти лет. Эти соглашения должны показать Владимиру Путину, что он не сможет переждать Украину и ее партнеров.

Блинкен подчеркнул важность развития оборонно-промышленного сектора и привлечения инвестиций в украинскую экономику. Он отметил, что при правильном инвестировании экономика Украины имеет огромный потенциал.

Мы стараемся привлечь в Украину инвестиции частного сектора, чтобы ее экономика могла расти и процветать. Мы уже видим, что через Черное море Украина экспортирует столько же, сколько экспортировала до февраля 2022 года,

– сказал Блинкен.

По его словам, у экономики Украины есть большой потенциал, но при условии правильного инвестирования. Блинкен также анонсировал, вероятное, усиление ПВО Украины, которое может состояться на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Госсекретарь также отметил, что успешная Украина станет сильнейшим ответом Путину. Он подчеркнул, что Европейский союз, открыв начать процесс вступления Украины в ЕС, гарантирует проведение необходимых реформ для укрепления демократии в Украине.

"В результате мы получим успешную страну, которая, стоя на своих позициях в этих трех областях, является сильнейшим из возможных ответов Владимиру Путину", – резюмировал Блинкен.