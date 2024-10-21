Також готується ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців.

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Готується окремий пакет фінансування виробництва дронів

Готується ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів – 800 мільйонів доларів,

– анонсував Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вдячна за цю підтримку і, як він зауважив, "нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі, Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність і обов'язково це буде".

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про виділення нового пакета допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів.

Під час візиту до Києва Остін не розкривав деталі, що увійшло до пакета допомоги для України. Проте журналісти західних ЗМІ отримали лист від Пентагону.

Так, стало відомо, що в рамках пакета на 400 мільйонів доларів Україна отримає: