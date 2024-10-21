За словами президента, саме завдяки цій операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей. Про це він зазначив у своєму телеграм-каналі.

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Завдяки операції на Курщині вдалося звільнити суттєву кількість українців

Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, розповів, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", – ідеться в повідомленні.

Президент України зазначив, що заслухав детальну доповідь Головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо обговорили Курську операцію. За словами гаранта, "зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі".

Український лідер підкреслив, що замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Зеленський подякував українським захисникам за хоробрість.

Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей,

– вказав президент.

Він також додав, що за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.