Много фальш-целей: что означает локально потерянный БПЛА

Более полутора месяцев россияне запускают по Украине большое количество беспилотников. Часть Воздушные Силы сбивают, другие же локально теряются или возвращаются в Беларусь или Россию. В статистике уже не указывают, что, мол, летит "Шахед-136".

Теперь просто отмечают "дроны-камикадзе типа "Шахед" или другие неустановленные БпЛА". Поскольку враг активно использует фальш-цели, чтобы Украина растянула ПВО и сбивала их. Подробнее 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Что означают локально потерянные БпЛА

Катков рассказал, что россияне активно используют фальш-цели, то есть БпЛА, которые не имеют боевой части. Их основная задача – привлечь внимание и заставить тратить на них ресурсы. Но эти беспилотники никто не сбивает. Они кружат пока имеют топливо, когда же заканчивается, просто падают. Поэтому можно считать, что они локационно потеряны.

Что важно, большое количество БпЛА возвращается в Беларусь и Россию. Очевидно украинская система радиоэлектронной борьбы стала довольно мощной и создает сплошные поля препятствий, где у вражеских дронов не работает система спутниковой навигации. Они теряются и просто летят обратно, предположил Олег Катков.

Но, возможно, настолько большая набегает погрешность навигации, что происходит программный сбой и дроны просто становятся на магнитный курс 0. То есть летят как раз на север – или в Россию, или в Беларусь. Это исключительно такое предположение. Надо будет выяснить, насколько оно верно, но тем не менее,

– сказал главный редактор Defence Express.

К примеру, российский беспилотник может попасть в Полтаву, вокруг которой мощные поля радиоэлектронной борьбы. Там не работает спутниковая навигация, "Шахед" может ориентироваться только по инерциальной системе, то есть автопилотом.

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Дрон залетает в "поле РЭБ" и просто пролетает его, потому что не смог узнать. Далее выходит за действие средств радиоэлектронной борьбы, понимает местоположение, разворачивается, снова залетает и ситуация продолжается до тех пор, пока не закончится топливо. Впоследствии такие БпЛА пополняют статистику локально потерянных.