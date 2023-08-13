Спрощені, але не менш небезпечні: Росія таки почала виробництво власної версії "Шахедів"

Росія не полишає спроб атакувати Україну дронами-камікадзе. Досі ворог бив по території нашої країни "Шахедами", які перейменовував на "Герані". Тепер же планує налагодити виробництво власної версії.

Про це свідчать дані організації, яка займається дослідженням компонентів зброї. Вона розташована у Великій Британії, а її експерти зауважили, що у Росії намагаються створити власну версію "Шахедів".

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"Герані" – "Шахеди", але під іншими лейбами

Власне, росіяни намагалися запевнити, що "Герані" – їхня версія іранських "Шахедів". Але Conflict Armament Research (CAR) виявила, що це таки іранські Shahed-131 і Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, щоб у Кремлі заявляли про те, що вони випущені на території країни-агресорки.

Минулого ж місяця дослідники CAR отримали уламки двох російських "Герань-2". Ними ворог також атакував Україну. І детальний аналіз цих дронів свідчить, що у Росії "почали виробляти та використовувати вітчизняну версію "Шахедів".

Росія робить акцент на безпілотному озброєнні

Отже, дослідники заявили, що "основні відмінності в конструкції планера і внутрішніх блоках, в тому числі для навігації" демонструють, що обидва БпЛА виготовили в Росії, а не в Ірані. За словами експертів, розробка стала поворотним моментом у здатності Москви розширювати своє інтенсивне використання безпілотної зброї.

Майже через рік після першого використання БпЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що Росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БпЛА, що дозволить їй продовжувати покладатися на одноразові БпЛА,

– наголошують дослідники.

Тож Росія для подальших атак по Україні тепер покладається не лише на Іран. Вона також може використовувати власні потужності з виготовлення дронів-камікадзе.

Варте уваги! У Росії

Це свідчить про те, що ворог матиме можливість досить швидко виробляти нові дрони-камікадзе.

Наостанок зазначимо, що Іран продовжує категорично заперечувати, що надає Росії "Шахеди". Тим часом у CAR зазначили, що для виготовлення дронів-камікадзе Тегеран використовує вкрадені західні технології.