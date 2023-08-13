Упрощенные, но не менее опасные: Россия начала производство собственной версии "Шахедов"

Россия не оставляет попыток атаковать Украину дронами-камикадзе. До этого враг бил по территории нашей страны "Шахедами", которые переименовывал в "Герани". Теперь же планирует наладить производство собственной версии.

Об этом свидетельствуют данные организации, занимающейся исследованием компонентов оружия. Она находится в Великобритании, а ее эксперты заметили, что в России пытаются создать собственную версию "Шахедов".

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"Герани" – "Шахеды", но под другими лейбами

Собственно, россияне пытались заверить, что "Герани" – их версия иранских "Шахедов". Но Conflict Armament Research (CAR) обнаружила, что это иранские Shahed-131 и Shahed-136. Просто на них нанесли лейбу, чтобы в Кремле заявляли о том, что они выпущены на территории страны-агрессора.

В прошлом же месяце исследователи CAR получили обломки двух российских "Герань-2". Ими враг также атаковал Украину. И подробный анализ этих дронов свидетельствует, что в России "начали производить и использовать отечественную версию "Шахедов".

Россия делает акцент на беспилотном вооружении

Итак, исследователи заявили, что "основные отличия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации" демонстрируют, что оба БПЛА изготовили в России, а не в Иране. По словам экспертов, разработка стала поворотным моментом в способности Москвы расширять свое интенсивное использование беспилотного оружия.

Спустя почти год после первого использования БПЛА иранского производства в Украине, свидетельство того, что Россия начала производить собственные отечественные версии, знаменует собой значительную эволюцию в возможностях страны в области БПЛА, что позволит ей продолжать полагаться на одноразовые БПЛА,

– подчеркивают исследователи.

Так что Россия для дальнейших атак по Украине теперь полагается не только на Иран. Она также может использовать собственные мощности по изготовлению дронов-камикадзе.

Достойно внимания! В России

Это свидетельствует о том, что враг сможет довольно быстро производить новые дроны-камикадзе.

В заключение отметим, что Иран продолжает категорически отрицать, что предоставляет России "Шахеды". Между тем, в CAR отметили, что для изготовления дронов-камикадзе Тегеран использует украденные западные технологии.