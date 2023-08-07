Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что оккупанты постоянно пытаются повысить эффективность своих ударов ракетами и "Шахедами". И иногда им удается прорвать украинскую ПВО. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Целятся туда, где нет ЗРК Patriot

Коваленко отметил, что ни одна противовоздушная оборона не может гарантировать стопроцентное сбивание ракет и дронов.

В то же время, россияне свои ракеты "Кинжал" направляют туда, где нет ЗРК Patriot. Эти системы сейчас закрывают Киев и Киевскую область, и враг это знает. И в последнее время не использует по центральному региону Украины ракеты, которые может сбить Patriot.

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Однако оккупанты, по его мнению, направляли ракеты К-22, П-800 "Оникс", "Искандер-М" именно на те регионы Украины, где нет Patriot – в частности, на Одессу и Одесскую область, когда они обстреливали портовую инфраструктуру и зерновые хабы.

"Россияне пользуются тем, что в Украине пока, к сожалению, есть недостаток полноценной эшелонированной ПВО, которая могла бы сбить всю номенклатуру российских ракет", –подчеркнул Коваленко.

Важно! Россияне во время массированных атак 5 августа и в ночь на 6 августа запустили 70 средств воздушного нападения. 57 из них ликвидированы Воздушными силами ВСУ.

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Придется подождать

При этом при условии военной поддержки Украины со стороны партнеров, любая поставка соответствующего оружия поможет создать эшелонированную ПВО. К тому же получение Украиной 3 – 4 зенитно-ракетных комплексов увеличит эффективность нашей ПВО.

Что касается закрытия воздушного пространства Украины, то этого придется долго ждать. Но для того, чтобы обеспечить определенное закрытие неба над городами-миллионниками, для начала нужно хотя бы 5 батарей ЗРК Patriot. Далее – формирование малого и среднего радиуса действий комплексами и полное закрытие "эшелона".

"В 2023 и 2024 годах мы, к сожалению, не сможем сформировать такой тип ПВО", – резюмировал Александр Коваленко.

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