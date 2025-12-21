Росіяни викрали 50 українців із Сумщини: Лубінець і Генштаб розповіли подробиці

Під час активного наступу російських окупаційних військ на території Сумської області підрозділи Сил оборони України були змушені залишити кілька позицій поблизу села Грабовське. Наразі на цій ділянці тривають стабілізаційні заходи, а також дії з пошуку та ліквідації живої сили противника.

Після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про вивезення українців у Росію з Сумщини?

За інформацією військових, російські підрозділи, маючи чисельну перевагу, перетнули державний кордон України в районі Грабовського, що розташоване у Краснопільській громаді Сумщини. У результаті швидкого просування ворога українські захисники відійшли з окремих позицій. Територія входить до зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил, де зараз ведуться стабілізаційні дії та завдається вогневе ураження по окупантах.

У ЗСУ також підтвердили, що після захоплення населеного пункту російські війська примусово вивезли на територію Росії понад 50 цивільних громадян України. Переважно це люди похилого віку, які раніше відмовилися евакуюватися вглиб підконтрольної Україні території.

У Генштабі наголосили: відмова цивільних від евакуації жодним чином не виправдовує дії окупаційних сил і не легалізує примусове переміщення українців до Росії.

"Українськими правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, а саме – незаконного позбавлення волі та примусової депортації цивільного населення", – зауважили в управлінні, додавши, що наразі Збройні Сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Водночас у Генштабі вкотре закликали мешканців прикордонних районів не зволікати з евакуацією до безпечніших регіонів. Там також нагадали, що кількість задокументованих воєнних злочинів Росії в Україні вже наближається до 200 тисяч.

Факт злочину підтвердив і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ,

– повідомив він.

Він закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України. Водночас громадян України в зоні бойових дій він закликає евакуюватися, якщо є така змога.

