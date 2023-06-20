Як повернути вкрадених Росією дітей: політолог назвав можливі шляхи
Росія вже понад рік тримає тисячі українських дітей в заручниках. Міжнародні організації не здатні допомогти Україні вирішити цю проблему, адже Росія ігнорує норми міжнародного права.
Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, повернення депортованих дітей можливе лише після двосторонніх перемовин з Росією.
Дивіться також Росія не йде на контакт щодо повернення українських дітей, – дитяча омбудсман
Міжнародним організація не вдасться натиснути на Росію
Політолог нагадує ключовий принцип міжнародного права: воно працює, допоки сторони мають бажання його виконувати.
Росія ще у 2020 році офіційно постановила, що не визнає міжнародне право, якщо воно суперечить її внутрішнім законам. Тому навряд чи існує такий міжнародний документ, рішенню якого Росія могла б підкоритись.Важливо! 19 червня в інтерв'ю Інтерфакс Україна дитяча омбудсменка Дар'я Герасимчук заявила, що світові інституції не здатні допомогти нашій державі в поверненні українських дітей.
Змусити якусь країну виконувати міжнародні зобов’язання можна шляхом перемовин або шляхом сили. До Росії ж міжнародне товариство вже застосовує ту силу, яку вважає допустимою, а саме санкції.
"На жаль, така сила на Росію не діє. Фактично, ми у ситуації, коли міжнародна спільнота не може покарати країну-хулігана", – пояснив політолог.
Андрій Віргінський про повернення українських дітей з депортації: дивіться відео
Що відомо про викрадених Росією дітей
- Росія почала депортувати українців з перших місяців війни, начебто піклуючись про безпеку. Насправді ж ворог має план використати цих людей задля покращення демографічної ситуації всередині своєї держави.
- За словами російських посадовців, станом на червень 2023 року окупанти депортували близько 2 млн людей, з яких близько 300 тисяч дітей.
- Найбільш загрозливою категорію дітей, яких важко повернути, є вихованці інтернатів та ті, хто тимчасово втратив опікунів у наслідок війни. Росія всіма способами ускладнює повернення українських дітей додому, водночас намагаючись асимілювати їх.