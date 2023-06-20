Як повернути вкрадених Росією дітей: політолог назвав можливі шляхи

Росія вже понад рік тримає тисячі українських дітей в заручниках. Міжнародні організації не здатні допомогти Україні вирішити цю проблему, адже Росія ігнорує норми міжнародного права.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, повернення депортованих дітей можливе лише після двосторонніх перемовин з Росією.

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Міжнародним організація не вдасться натиснути на Росію

Політолог нагадує ключовий принцип міжнародного права: воно працює, допоки сторони мають бажання його виконувати.

Росія ще у 2020 році офіційно постановила, що не визнає міжнародне право, якщо воно суперечить її внутрішнім законам. Тому навряд чи існує такий міжнародний документ, рішенню якого Росія могла б підкоритись.

19 червня в інтерв'ю Інтерфакс Україна дитяча омбудсменка Дар'я Герасимчук заявила, що світові інституції не здатні допомогти нашій державі в поверненні українських дітей.

Змусити якусь країну виконувати міжнародні зобов’язання можна шляхом перемовин або шляхом сили. До Росії ж міжнародне товариство вже застосовує ту силу, яку вважає допустимою, а саме санкції.

"На жаль, така сила на Росію не діє. Фактично, ми у ситуації, коли міжнародна спільнота не може покарати країну-хулігана", – пояснив політолог.

Відповідно, лишається повернутись до перемовин, у яких найважливішу роль гратимуть особисті зв’язки перемовника, а не закон. На думку Віргінського, російську сторону в них можуть представляти громадські організації, а з українську – перемовник, який матиме авторитет в обох державах.

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