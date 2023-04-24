Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що окупанти навіть постійно переміщують дітей. Роблять це для того, щоб Україні було важко відстежувати їхній рух.

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Куди Росія депортує українських дітей

Вони розміщують дітей в різних частинах Російської Федерації, цієї необільшовицької імперії. Розселяють їх по різних територіях та постійно переміщують. Це теж зроблено для того, щоб ми не встигали відстежити або отримати інформацію, де конкретно дитина, не встигали за нею поїхати, її там забрати й так далі,

– розповіла уповноважена Зеленського.

Дар'я Герасимчук пояснила, що окупанти роблять все для того, щоб ми дітей не повернули.

Саме тому ми не можемо говорити, що Росія розміщує українських дітей на конкретних територіях чи у таборах. Адже, викравши дітей, росіяни найчастіше везуть їх:

на тимчасово окуповані території, зазвичай у Донецьку область чи Крим;

далі – депортують до Росії.

"Та є вже й інші випадки, коли, наприклад, дитину відразу депортували до Росії, а потім, наприклад, привезли в Крим. Тоді можуть назад у Росію повезти", – пояснила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

Росія депортує українських дітей: основне