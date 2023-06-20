Как вернуть украденных Россией детей: политолог назвал возможные пути
Россия уже больше года держит тысячи украинских детей в заложниках. Международные организации не способны помочь Украине решить эту проблему, потому что Россия игнорирует нормы международного права.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, возвращение депортированных детей возможно только после двусторонних переговоров с Россией.
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Международным организациям не удастся надавить на Россию
Политолог напоминает ключевой принцип международного права: оно работает, пока стороны хотят его выполнять.
Россия еще в 2020 году официально постановила, что не признает международного права, если оно противоречит ее внутренним законам. Поэтому вряд ли существует такой международный документ, решению которого Россия могла бы подчиниться.Важно! 19 июня в интервью Интерфакс Украина детская омбудсменка Дарья Герасимчук заявила, что мировые институции не способны помочь украинскому государству в возвращении украинских детей.
Заставить какую-либо страну выполнять международные обязательства можно путем переговоров или через силу. К России же международное общество уже применяет силу, которую считает допустимой, а именно санкции.
"К сожалению, эта сила на Россию не действует. Фактически мы в ситуации, когда международное сообщество не может наказать страну-хулигана", – пояснил политолог.
Андрей Виргинский о возвращении украинских детей из депортации: смотрите видео
Что известно о похищенных Россией детях
- Россия начала депортировать украинцев с первых месяцев войны, якобы заботясь об их безопасности. На самом же деле у врага есть план использовать этих людей для улучшения демографической ситуации внутри своего государства.
- По словам российских чиновников, по состоянию на июнь 2023 года оккупанты депортировали около 2 млн человек, из которых около 300 тысяч детей.
- Наибольшую угрозу депортация представляет для воспитанников интернатов и детей, которые временно потеряли опекунов из-за войны. Россия всеми способами усложняет возвращение украинских детей домой, одновременно пытаясь ассимилировать их.