Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, возвращение депортированных детей возможно только после двусторонних переговоров с Россией.

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Международным организациям не удастся надавить на Россию

Политолог напоминает ключевой принцип международного права: оно работает, пока стороны хотят его выполнять.

Россия еще в 2020 году официально постановила, что не признает международного права, если оно противоречит ее внутренним законам. Поэтому вряд ли существует такой международный документ, решению которого Россия могла бы подчиниться.

Важно! 19 июня в интервью Интерфакс Украина детская омбудсменка Дарья Герасимчук заявила, что мировые институции не способны помочь украинскому государству в возвращении украинских детей.

Заставить какую-либо страну выполнять международные обязательства можно путем переговоров или через силу. К России же международное общество уже применяет силу, которую считает допустимой, а именно санкции.

"К сожалению, эта сила на Россию не действует. Фактически мы в ситуации, когда международное сообщество не может наказать страну-хулигана", – пояснил политолог.

Соответственно, необходимо вернуться к переговорам, в которых важнейшую роль будут играть личные связи переговорщика, а не закон. По мнению Виргинского, российскую сторону в них могут представлять общественные организации, а украинскую – переговорщик, который будет иметь авторитет в обоих государствах.

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