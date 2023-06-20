Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, возвращение депортированных детей возможно только после двусторонних переговоров с Россией.

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Международным организациям не удастся надавить на Россию

Политолог напоминает ключевой принцип международного права: оно работает, пока стороны хотят его выполнять.

Россия еще в 2020 году официально постановила, что не признает международного права, если оно противоречит ее внутренним законам. Поэтому вряд ли существует такой международный документ, решению которого Россия могла бы подчиниться.

Заставить какую-либо страну выполнять международные обязательства можно путем переговоров или через силу. К России же международное общество уже применяет силу, которую считает допустимой, а именно санкции.

"К сожалению, эта сила на Россию не действует. Фактически мы в ситуации, когда международное сообщество не может наказать страну-хулигана", – пояснил политолог.

Соответственно, необходимо вернуться к переговорам, в которых важнейшую роль будут играть личные связи переговорщика, а не закон. По мнению Виргинского, российскую сторону в них могут представлять общественные организации, а украинскую – переговорщик, который будет иметь авторитет в обоих государствах.

Андрей Виргинский о возвращении украинских детей из депортации: смотрите видео

Что известно о похищенных Россией детях

  • Россия начала депортировать украинцев с первых месяцев войны, якобы заботясь об их безопасности. На самом же деле у врага есть план использовать этих людей для улучшения демографической ситуации внутри своего государства.
  • По словам российских чиновников, по состоянию на июнь 2023 года оккупанты депортировали около 2 млн человек, из которых около 300 тысяч детей.
  • Наибольшую угрозу депортация представляет для воспитанников интернатов и детей, которые временно потеряли опекунов из-за войны. Россия всеми способами усложняет возвращение украинских детей домой, одновременно пытаясь ассимилировать их.