Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, возвращение депортированных детей возможно только после двусторонних переговоров с Россией.
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Международным организациям не удастся надавить на Россию
Политолог напоминает ключевой принцип международного права: оно работает, пока стороны хотят его выполнять.
Россия еще в 2020 году официально постановила, что не признает международного права, если оно противоречит ее внутренним законам. Поэтому вряд ли существует такой международный документ, решению которого Россия могла бы подчиниться.
Заставить какую-либо страну выполнять международные обязательства можно путем переговоров или через силу. К России же международное общество уже применяет силу, которую считает допустимой, а именно санкции.
"К сожалению, эта сила на Россию не действует. Фактически мы в ситуации, когда международное сообщество не может наказать страну-хулигана", – пояснил политолог.
Андрей Виргинский о возвращении украинских детей из депортации: смотрите видео
Что известно о похищенных Россией детях
- Россия начала депортировать украинцев с первых месяцев войны, якобы заботясь об их безопасности. На самом же деле у врага есть план использовать этих людей для улучшения демографической ситуации внутри своего государства.
- По словам российских чиновников, по состоянию на июнь 2023 года оккупанты депортировали около 2 млн человек, из которых около 300 тысяч детей.
- Наибольшую угрозу депортация представляет для воспитанников интернатов и детей, которые временно потеряли опекунов из-за войны. Россия всеми способами усложняет возвращение украинских детей домой, одновременно пытаясь ассимилировать их.