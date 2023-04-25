Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации заверила, что Россия должна вернуть украинских детей. Чиновница рассказала, что Киев вернул 361 ребенка. Однако не было ни одного случая, чтобы Россия кого-то отдала добровольно.

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Россия не коммуникирует о возвращении детей

Дарья Герасимчук отмечает, что Россия не имела никакого права перемещать или куда-то вывозить украинских детей. Также Москва не идет на какой-либо контакт, и Украина пока ни с кем не контактирует.

Россия должна была отдать всех детей немедленно или используя международные структуры, а они есть. Например, международный комитет Красного Креста, другие международные организации, третьи страны, любого, кому Россия отдаст украинских детей, чтобы они вернулись домой,

– объяснила уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

По ее словам, возвращение каждого ребенка – это отдельная история. Украине приходится проводить продуманную операцию спасения совместно с родственниками, родителями ребенка, с нашим общественным сообществом. То есть при возвращении детей нет никакого согласования с российской стороны.

Чиновница объясняет, что не хочет, чтобы складывалось ложное впечатление, что идут какие-то переговоры.

Здесь не может быть никакого обмена, здесь не может быть никаких уступок. Россияне должны отдать немедленно всех детей, которых они похитили. Немедленно, без всяких переговоров,

– объяснила Дарья Герасимчук.



Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала

Россия депортирует украинских детей