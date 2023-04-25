Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації запевнила, що Росія має повернути українських дітей. Посадовиця розповіла, що Київ повернув 361 дитину, проте не було жодного випадку, щоб Росія когось віддала добровільно.

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Росія не комунікує щодо повернення дітей

Дар'я Герасимчук наголошує, що Росія не мала ніякого права переміщувати чи кудись вивозити українських дітей. Також Москва не йде на якийсь контакт, і Україна наразі ні з ким не контактує.

Росія мала б віддати всіх дітей негайно, чи використовуючи міжнародні структури, а вони є. Наприклад, міжнародний комітет Червоного Хреста, інші міжнародні організації, треті країни, будь-кого, кому Росія віддасть українських дітей, аби вони повернулися додому,

– пояснила уповноважена президента України з прав дитини.

За її словами, повернення кожної дитини – це окрема історія. Україні доводиться проводити продуману операцію порятунку спільно з родичами, батьками дитини, з нашою громадською спільнотою. Тобто при поверненні дітей немає жодного погодження з російської сторони.

Посадовиця пояснює, що не хоче, щоб складалося хибне враження, що йдуть якісь перемовини.

Тут не може бути ніякого обміну, тут не може бути ніяких поступок. Росіяни мають віддати негайно всіх дітей, яких вони викрали. Негайно, без жодних перемовин,

– пояснила Дар'я Герасимчук.



Скільки українських дітей поранила, вбила або депортувала Росія / Інфографіка 24 Каналу

Росія депортує українських дітей