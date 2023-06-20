Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, повернення депортованих дітей можливе лише після двосторонніх перемовин з Росією.
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Міжнародним організація не вдасться натиснути на Росію
Політолог нагадує ключовий принцип міжнародного права: воно працює, допоки сторони мають бажання його виконувати.
Росія ще у 2020 році офіційно постановила, що не визнає міжнародне право, якщо воно суперечить її внутрішнім законам. Тому навряд чи існує такий міжнародний документ, рішенню якого Росія могла б підкоритись.
Змусити якусь країну виконувати міжнародні зобов’язання можна шляхом перемовин або шляхом сили. До Росії ж міжнародне товариство вже застосовує ту силу, яку вважає допустимою, а саме санкції.
"На жаль, така сила на Росію не діє. Фактично, ми у ситуації, коли міжнародна спільнота не може покарати країну-хулігана", – пояснив політолог.
Андрій Віргінський про повернення українських дітей з депортації: дивіться відео
Що відомо про викрадених Росією дітей
- Росія почала депортувати українців з перших місяців війни, начебто піклуючись про безпеку. Насправді ж ворог має план використати цих людей задля покращення демографічної ситуації всередині своєї держави.
- За словами російських посадовців, станом на червень 2023 року окупанти депортували близько 2 млн людей, з яких близько 300 тисяч дітей.
- Найбільш загрозливою категорію дітей, яких важко повернути, є вихованці інтернатів та ті, хто тимчасово втратив опікунів у наслідок війни. Росія всіма способами ускладнює повернення українських дітей додому, водночас намагаючись асимілювати їх.