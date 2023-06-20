Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, повернення депортованих дітей можливе лише після двосторонніх перемовин з Росією.

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Міжнародним організація не вдасться натиснути на Росію

Політолог нагадує ключовий принцип міжнародного права: воно працює, допоки сторони мають бажання його виконувати.

Росія ще у 2020 році офіційно постановила, що не визнає міжнародне право, якщо воно суперечить її внутрішнім законам. Тому навряд чи існує такий міжнародний документ, рішенню якого Росія могла б підкоритись.

Важливо! 19 червня в інтерв'ю Інтерфакс Україна дитяча омбудсменка Дар'я Герасимчук заявила, що світові інституції не здатні допомогти нашій державі в поверненні українських дітей.

Змусити якусь країну виконувати міжнародні зобов’язання можна шляхом перемовин або шляхом сили. До Росії ж міжнародне товариство вже застосовує ту силу, яку вважає допустимою, а саме санкції.

"На жаль, така сила на Росію не діє. Фактично, ми у ситуації, коли міжнародна спільнота не може покарати країну-хулігана", – пояснив політолог.

Відповідно, лишається повернутись до перемовин, у яких найважливішу роль гратимуть особисті зв’язки перемовника, а не закон. На думку Віргінського, російську сторону в них можуть представляти громадські організації, а з українську – перемовник, який матиме авторитет в обох державах.

Андрій Віргінський про повернення українських дітей з депортації: дивіться відео

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