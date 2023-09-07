Росія втрачає Кавказ: чи може демарш Вірменії стати прикладом для інших країн
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян визнав, що залежність країни від Росії у сфері безпеки – стратегічна помилка. Наразі відбуваються геополітичні зрушення, де Росія втрачає статус наддержави.
Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що росіяни гублять свій ключовий вплив на Кавказі. Уже запущений процес, у якому країни поступово відмовлятимуться співпрацювати з Росією.
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Росія втрачає Кавказ
Кавказ – геополітичне "черевце" Росії, за яке країна-терористка сторіччями воювала. Росіяни "традиційно" хотіли встановити там свій прапор, щоб мати вплив на регіон. Проте зараз усе достеменно змінюється.
Росія втрачає Кавказ. І, безперечно, з втратою свого статусу, Росія втрачає усі організації, зокрема ОДКБ, у який вона відігравала ключову роль. Росія сама впала, тому й впадуть ці організації,
– зауважив дипломат.
За словами Осипенка, Вірменія лишень вказала на слабкість та завдала значних іміджевих втрат Росії. Позаяк Кремль не виконав зобов'язань щодо гарантування безпеки населенню Нагірного Карабаху. Адже у 2020 році Вірменія, Азербайджан і Росія домовились, що миротворці з Росії контролюватимуть Лачинський коридор, проте цього не сталося.
Що таке ОДКБОДКБ – це організація колективної безпеки, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять 6 держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.
Ключовою метою офіційно проголошено "захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів", тобто захист від зовнішньої агресії.
З Росією не захочуть співпрацювати
Демарш Вірменії запустив процес "доміно", коли інші країни відмовлятимуться співпрацювати з Росією. До прикладу, народ Грузії не хоче жодних зв'язків з Росією. Чечня перебуває у "капкані", під одним проросійським кланом, який зрадив інтереси чеченського народу.
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Дагестан також хоче вийти, тобто там багато народів, які вже для себе ментально ухвалили рішення, що зі слабкою Росією, яка не розглядала як партнерів, а принижувала як васалів, вони б не хотіли мати нічого спільного,
– мовив Руслан Осипенко.
Вірменія зближуватиметься із країнами Заходу
Одразу ж після заяви Пашиняна, міністерство оборони Вірменії заявило про проведення спільних вірменсько-американських навчань. Осипенко припустив, що Вірменія погодилася лише за умови якихось гарантій з боку США.
Вірменія поступово відходитиме від Росії і буде співпрацювати із Заходом. У першу чергу з Туреччиною, де у Вірменії є історичні проблеми. Вони розглядають Туреччину як реальну силу, яка прийде на Кавказ і буде представляти там Захід,
– сказав політолог-міжнародник.
З одного боку, Вірменія налагоджуватиме співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, які курують здебільшого усіма євроатлантичними процесами. З іншого боку, співпрацюватиме з регіональною державою, тобто – Туреччиною. Незабаром стане явним зближення по цих двох напрямках.
Ситуація навколо Вірменії: що відомо
- Присутність Росії у Південному Кавказі скорочується. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що "Росія сама йде з регіону" та "одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".
- Раніше Пашинян сказав, що у війні з Україною Вірменія не союзник Росії. Політик також зауважив, що Єреван відчуває "занепокоєння" через військовий конфлікт України та Росії. При цьому країна продовжує зберігати нейтральну позицію.
- Згодом міноборони Вірменії заявило про проведення спільних вірменсько-американських навчань Eagle Partner – 2023. Пройдуть вони 11 – 20 вересня на території Вірменії. Ціль навчань – операції зі стабілізації відносин між сторонами, які конфліктують та виконання миротворчих завдань.
- У Росії вже заявили, що ця інформація у них викликає "настороженість". Рупор російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вже заявив, що Москва "глибоко аналізуватиме ситуацію".