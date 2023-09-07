Россия теряет Кавказ: может ли демарш Армении стать примером для других стран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что зависимость страны от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка. Происходят геополитические сдвиги, где Россия теряет статус сверхдержавы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, заметив, что россияне теряют свое ключевое воздействие на Кавказе. Уже запущен процесс, в котором страны будут постепенно отказываться сотрудничать с Россией.

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Россия теряет Кавказ

Кавказ – геополитическое "брюшко" России, за которое страна-террорист столетиями воевала. Россияне "традиционно" хотели установить там свой флаг, чтобы повлиять на регион. Однако сейчас все точно меняется.

Россия теряет Кавказ. И, безусловно, с потерей своего статуса, Россия теряет все организации, в частности ОДКБ, в котором она играла ключевую роль. Россия сама упала, потому и упадут эти организации,

– заметил дипломат.

По словам Осипенко, Армения только указала на слабость и нанесла значительные имиджевые потери России. Поскольку Кремль не выполнил обязательств по обеспечению безопасности населению Нагорного Карабаха. Ведь в 2020 году Армения, Азербайджан и Россия договорились, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор, однако этого не произошло.

Что такое ОДКБ? ОДКБ – это организация коллективной безопасности, которая существует с 1992 года и в которую в настоящее время входят 6 государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Ключевой целью официально провозглашена "защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов", то есть защита от внешней агрессии.

С Россией не захотят сотрудничать

Демарш Армении запустил процесс "домино", когда другие страны будут отказываться сотрудничать с Россией. К примеру, народ Грузии не желает никаких связей с Россией. Чечня находится в "капкане", под одним пророссийским кланом, предавшим интересы чеченского народа.

Осипенко предположил, повлечет ли демарш Армении цепную реакцию в других странах: смотрите видео

Дагестан также хочет выйти, то есть там много народов, которые уже для себя ментально приняли решение, что со слабой Россией, которая не рассматривала как партнеров, а унижала как вассалов, они бы не хотели иметь ничего общего,

– сказал Руслан Осипенко.

Армения будет сближаться со странами Запада

Сразу же после заявления Пашиняна министерство обороны Армении заявило о проведении совместных армянско-американских учений. Осипенко предположил, что Армения согласилась только при условии каких-либо гарантий со стороны США.

Армения будет постепенно отходить от России и будет сотрудничать с Западом. В первую очередь с Турцией, где у Армении есть исторические проблемы. Они рассматривают Турцию как реальную силу, которая придет на Кавказ и будет представлять там Запад,

– сказал политолог-международник.

С одной стороны, Армения будет налаживать сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, курирующими в основном все евроатлантические процессы. С другой стороны, будет сотрудничать с региональным государством, то есть – Турцией. В скором времени станет явным сближение по этим двум направлениям.

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